Parker Solar Probe NASA a te fèk vole atravè yon gwo ejection coronal mass (CME) tou pre Solèy la, bay done enpòtan sou fason plasma Solèy la reyaji ak pousyè entèplanetè. CME sa a se youn nan pi entans ki janm anrejistre. Pou la pwemye fwa, sond la te obsève entèraksyon ki genyen ant CME ak pousyè entèplanetè, li bay limyè sou yon fenomèn ki te teorize de deseni de sa men ki pa t janm obsève anvan.

Analiz done yo kolekte pa sond la pandan flythrough a te pibliye nan The Astrophysical Journal. Syantis k ap etidye CME a te konkli ke li netwaye pousyè entèplanetè a jiska yon distans apeprè 6 milyon mil soti nan Solèy la. Sepandan, espas ki te netwaye byento plen ak plis pousyè entèplanetè.

Kamera Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) Parker Solar Probe a te bay yon gade nan CME a pandan veso espasyèl la te pase ladan l. Okòmansman, kamera a te kaptire yon gade lapè nan espas pwofon, men li byen vit te vin gen anpil moun ak limyè klere kòm ti gout nan materyèl te pase nan.

Parker Solar Probe te fè dekouvèt enpòtan depi lansman li an 2018. An 2021, li te fè premye kontak dirèk li ak corona Solèy la epi li te etidye van solè a. Yo te bay non Eugene Parker, ki te teorize egzistans van solè a, ankèt la te konplete sizyèm survol Venis li nan mwa Out 2022 e li pral kontinye rasanble nouvo enfòmasyon sou dinamik Solèy la pandan misyon li ap kontinye.

Sous:

– Parker Solar Probe NASA a rezoud yon mistè ki dire lontan sou Solèy la, NASA