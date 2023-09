Astewoyid Bennu: Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an tou pre livrezon echantiyon sou Latè

By

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an ap tounen sou Latè ak yon koleksyon moso astewoyid ak moso ki soti nan astewoyid Bennu. Veso espasyèl la te lanse an 2016 e li te pase sèt ane ki sot pase yo kolekte echantiyon nan pil dekonb ansyen an. Bennu gen yon ti chans pou l fè kolizyon ak Latè nan fen 22yèm syèk la, se poutèt sa NASA te konsidere li yon risk sekirite posib epi li te voye OSIRIS-REx nan misyon sa a. Veso espasyèl la pwograme pou l delivre echantiyon yo nan Dugway Proving Ground Depatman Defans lan nan Utah nan dat 24 septanm 2021.

Dante Lauretta, envestigatè prensipal misyon OSIRIS-REx, konfime veso espasyèl la an bon sante e li pare pou livrezon echantiyon an. Yo te fèt anpil sesyon pratik pou asire bon jan echantiyon yo genyen yon fwa yo rive sou Latè. Ekip rekiperasyon yo te pase plizyè senaryo, tankou jwenn kapsil la tèt anba oswa nan yon ti mas dlo. Objektif la se pou gen tout pwosedi script pou asire yon rekiperasyon lis ak siksè.

Kapsil ki gen echantiyon yo pral pran pa yon elikoptè epi transpòte nan yon chanm pwòp ki te kreye espesyalman nan seri tès ak fòmasyon Utah. Soti nan la, li pral transpòte pa avyon nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, kote li pral sibi plis analiz.

Kantite egzak materyèl astewoyid OSIRIS-REx kolekte pa sèten akòz yon erè mezi. Ekip la estime ke veso espasyèl la te snagged ant 5.26 a 12.34 ons (149 a 350 gram) nan Bennu, depase egzijans misyon an nan 60 gram (2.1 ons).

Dante Lauretta, ki te patisipe nan pwojè OSIRIS-REx pou 20 ane, te eksprime eksitasyon li nan finalman wè echantiyon yo. Li te dekri li kòm yon eksperyans sureèl ak yon akimilasyon nan ane nan travay di. Analiz echantiyon yo pral bay bonjan apèsi sou premye jou fòmasyon sistèm solè a epi li kapab revele endikasyon sou orijin lavi sou Latè.

