Misyon OSIRIS-REx NASA pou ateri echantiyon astewoyid sou Latè

Premye misyon NASA pou retounen echantiyon astewoyid la, OSIRIS-REx, gen pou l ateri sou Latè dimanch maten 24 septanm nan. Ti kapsil ki gen echantiyon presye astewoyid la pral touche nan seri tès ak fòmasyon Utah toupre Dugway, apre yon ti kapsil. misyon siksè ki te kolekte echantiyon an nan astewoyid Bennu nan mwa Oktòb 2020.

Yo prevwa aterisaj la kèk minit anvan 11 am EDT epi yo pral difize an dirèk sou NASA Television, apati 10 am EDT. NASA pral bay tou yon emisyon nan lang Panyòl sou X (ansyen Twitter), Facebook, ak YouTube. Pwoteksyon an ap kontinye jiskaske echantiyon an rive nan yon chanm pwòp toupre sit aterisaj la.

OSIRIS-REx, yon misyon 1 milya dola, te itil nan pran echantiyon sa a lè l sèvi avèk kapsil desandan li yo. Objektif prensipal misyon an se etidye ki jan sistèm solè a te fòme ak evolye, epi pote echantiyon yo pèmèt syantis yo gade pi pre nan kòmansman sistèm solè nou an.

Apre yo fin refè echantiyon an, envestigasyon yo ap kontinye sou Latè pou ane kap vini yo. Antretan, veso espasyèl prensipal la pral antre nan yon nouvo misyon anba non OSIRIS-APEX. Objektif li se etidye astewoyid toupre Latè Apophis, ak yon arive prevwa nan 2029.

Pou bay plis enfòmasyon ak mizajou, NASA te planifye divès evènman ki gen rapò ak misyon OSIRIS-REx la. Men sa yo enkli yon aktyalizasyon estati a 22 septanm, yon konferans pou nouvèl apre aterisaj le 24 septanm, ak yon konferans pou revele echantiyon astewoyid la 11 oktòb.

Misyon OSIRIS-REx la make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas nou an epi li pral kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou orijin ak istwa sistèm solè nou an.

Sous:

– NASA [lyen]

– Space.com [lyen]