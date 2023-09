NASA avèk siksè retounen echantiyon soti nan astewoyid Bennu

By

Misyon OSIRIS-REx NASA an te byen retounen yon echantiyon astewoyid 101955 Bennu sou Latè. Misyon an fè pati yon seri misyon "retounen echantiyon" divès peyi ki fèt ak objektif pou kolekte materyèl ki soti nan astewoyid ak lòt kò selès pou etid.

Veso espasyèl OSIRIS-REx te lanse nan dat 8 septanm 2016, epi li te pase dezan vwayaje nan Bennu. Veso espasyèl la te fè yon sondaj detaye sou astewoyid la anvan li te desann nan yon òbit 1 kilomèt, sa ki te kraze yon rekò anvan veso lespas Rosetta te etabli. Nan mwa avril ak out 2020, veso espasyèl la te fè de aterisaj repetisyon anlè sifas astewoyid la pou prepare pou rekipere echantiyon an.

Lè l sèvi avèk yon mekanis sofistike ki sanble ak yon baton pogo, OSIRIS-REx te kolekte yon estime 250 gram materyèl ki soti nan sifas Bennu anvan yo soti. Echantiyon an se kounye a san danje ki genyen nan yon kapsil pou anpeche kontaminasyon epi yo pral òganize pa Direksyon Rechèch ak Eksplorasyon Syans Astromaterials NASA ak Sant Egzanp Ekstraterèr Japon an.

Anplis retounen echantiyon siksè, misyon OSIRIS-REx ap kontinye ak yon nouvo objektif. Veso espasyèl la kounye a sou yon trajectoire pou randevou ak astewoyid 99942 Apophis an 2029. Li pral pase 18 mwa òbit alantou Apophis pou etidye sifas li epi analize konpozisyon li.

Bennu te espesyalman chwazi kòm sib la pou misyon an paske li te sibi evolisyon jewolojik minim depi fòmasyon nan Sistèm Solè. Astewoyid la se sitou konpoze de konpoze ki gen kabòn, ki gen ladan molekil òganik ki enpòtan pou lavi. Lè yo etidye astewoyid ak komèt yo de pre, syantis yo ka jwenn apèsi sou fòmasyon nan sistèm solè a ak devlopman nan lavi.

Egzanp misyon retounen tankou OSIRIS-REx bay bonjan done in situ ki ka konpare ak obsèvasyon teleskòp sou Latè. Sa a ede syantis yo pi byen konprann pwopriyete ak konpòtman astewoyid yo. Done OSIRIS-REx yo te itilize tou pou etidye efè Yarkovsky, ki afekte òbit ti astewoyid akòz emisyon tèmik inegal.

Misyon ki sot pase yo retounen echantiyon, tankou aterisaj Apollo yo sou Lalin nan, te pote yon kantite siyifikatif materyèl pou etid. Misyon OSIRIS-REx ajoute nan eritaj sa a lè li elaji konesans nou sou astewoyid ak siyifikasyon yo nan konpreyansyon fòmasyon kò selès yo ak potansyèl pou lavi ekstraterès.

