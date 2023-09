Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an retounen ak echantiyon ki soti nan astewoyid Bennu

Rezime: Apre yon misyon sèt ane, veso espasyèl Osiris-Rex NASA an gen pou l konplete vwayaj li pou etidye "wòch ki pi danjere nan sistèm solè a" lè li retounen ak echantiyon tè ki soti nan astewoyid Bennu. Dimanch, pandan veso espasyèl la ap pase sou Latè, echantiyon yo pral depoze epi pwoteje yo nan yon kapsil. Syantis yo espere ke analize chimi echantiyon sa yo pral ofri apèsi sou fòmasyon planèt dè milya de ane de sa epi pètèt fè limyè sou orijin lavi sou Latè. Kapsil la espere ateri nan Eta Etazini an nan Utah a 08:55 lè lokal. Malgre enkyetid ki te antoure desandan an, envestigatè prensipal misyon an, Dante Lauretta, te asire ke ekip la byen prepare pou nenpòt ka enprevi. Objektif Osiris-Rex se te rasanble echantiyon nan Bennu, ki gen yon ti chans pou fè kolizyon ak planèt nou an nan fen 22yèm syèk la. Veso espasyèl la te rive nan astewoyid la nan 2018, te pase dezan etidye li, epi answit kolekte materyèl sifas yo avèk siksè. Etap final la se delivre echantiyon yo san danje, ki peze apeprè 250 g, sou Latè.

Ekip rekiperasyon yo gen konfyans sou aterisaj la; sepandan, yo rete pridan akòz malè sot pase yo. Yon ensidan konsa te fèt an 2004 ak kapsil Jenèz la, kote parachit li a te echwe, sa ki lakòz echantiyon yo te domaje. Chanjman gravite kapsil Osiris-Rex yo te sibi enspeksyon ak anpil atansyon pou anpeche yon pwoblèm menm jan an. Men, yon "ekip vyolasyon" ap pare pou ede si sa nesesè. Pandan kapsil la ap desann, meteyològ nan Utah pral kontwole kondisyon metewolojik yo pou predi pozisyon aterisaj la avèk presizyon. Operasyon rekiperasyon yo, ki gen ladan vole nan pwen gout la pa elikoptè ak transpòte echantiyon an nan yon chanm pwòp nan Dugway Proving Ground, yo te planifye ak anpil atansyon pou anpeche kontaminasyon. Yon fwa yo delivre echantiyon yo san danje, yo pral transpòte echantiyon yo nan Johnson Space Center NASA an nan Texas pou analiz detaye.

Veso espasyèl Osiris-Rex la ap kontinye misyon li apre li fin livre echantiyon yo, paske yo pral mande l pou l rankontre yon lòt astewoyid ki rele Apophis an 2029.

Definisyon:

– Osiris-Rex: misyon veso espasyèl NASA pou etidye astewoyid Bennu.

– Bennu: Yon astewoyid ki gen potansyèl pou fè kolizyon ak Latè nan fen 22yèm syèk la.

- Jenèz: Yon misyon veso espasyèl anvan ki te rankontre pwoblèm pandan rekipere echantiyon.

– Bouton gravite: Konpozan kapsil la ki asire oryantasyon kòrèk pandan desandan.

Sous: BBC News