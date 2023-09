Misyon Osiris-Rex NASA pou li bay pi gwo echantiyon astewoyid sou Latè

By

Misyon Osiris-Rex NASA an fikse pou fè listwa lè li bay pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm retounen sou Latè. Yon kapsil ki gen apeprè 250g wòch ak pousyè ki te ranmase nan astewoyid Bennu espere ateri nan dezè Utah dimanch. Misyon sa a make premye tantativ NASA pou kolekte yon echantiyon nan yon astewoyid depi 2020.

Veso espasyèl Osiris-Rex te lanse nan mwa septanm 2016 e li te rive nan Bennu nan mwa desanm 2018. Pandan prèske dezan, veso espasyèl la te trase sifas astewoyid la ak anpil atansyon anvan li te pran echantiyon an nan dat 20 oktòb 2020.

Yon pòsyon nan echantiyon an, apeprè yon ka, pral distribye pami plis pase 200 moun ki soti nan 38 enstitisyon atravè lemond. Gwoup divès syantifik sa a pral travay ansanm pou analize echantiyon an epi jwenn apèsi sou istwa byen bonè ak evolisyon sistèm solè nou an. Bennu, yon rès 4.5 milya ane fin vye granmoun, yo wè li kòm yon kapsil tan ki ka bay endikasyon valab sou fòmasyon nan planèt yo.

Youn nan avantaj prensipal yo nan kolekte yon echantiyon dirèkteman nan yon astewoyid tankou Bennu se kontaminasyon nan minim. Kontrèman ak meteyorit ki tonbe sou Latè epi ki vin kontamine byen vit lè yo kontakte atmosfè nou an, echantiyon Osiris-Rex la pral bay syantis yo yon aperçu intact nan tan lontan an. Sa a ta ka kritik nan konprann orijin nan òganik ak dlo ki te kontribye nan devlopman nan lavi sou Latè.

Pwofesè astrofizisyen Boris Gansicke nan University of Warwick mete aksan sou siyifikasyon etid astewoyid yo: "Astewoyid yo nan sistèm solè nou an genyen blòk bilding anvan tout koreksyon ki soti nan ki te fèt Latè, kidonk travay sou konpozisyon yo pral di nou anpil bagay sou fason planèt nou an te fòme. . Gen anpil kesyon ki poko reponn toujou, tankou sous dlo Latè ak orijin engredyan pou lavi yo.”

Misyon sa a reprezante yon etap enpòtan nan pouswit konesans nou sou istwa sistèm solè nou an epi li louvri posiblite pou plis eksplorasyon astewoyid ak enpak potansyèl yo sou konpreyansyon nou sou orijin lavi a.

Sous:

– PA