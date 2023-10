Konprann konpòtman elèktron nan sèl fonn pou reyaktè nikleyè avanse

By

Chèchè ki soti nan Oak Ridge National Laboratory Depatman Enèji a ak University of Iowa te fè gwo pwogrè nan konprann ki jan elektwon kominike avèk sèl fonn nan réacteurs nikleyè avanse. Lè yo kalkile similye entwodiksyon de yon elèktron depase nan sèl klori zenk fonn, syantis yo te kapab idantifye twa eta ke elektwon an ka sipoze.

Nan premye senaryo a, elèktron an vin yon pati nan yon radikal molekilè ki gen de iyon zenk. Nan dezyèm senaryo a, elektwon an lokalize sou yon sèl iyon zenk. Nan twazyèm senaryo a, elektwon an delokalize epi gaye difize sou plizyè iyon sèl. Konklizyon sa yo enpòtan anpil pou predi enpak radyasyon sou pèfòmans reyaktè sèl-alimenté.

Réacteurs sèl fonn yo konsidere kòm yon konsepsyon potansyèl pou fiti plant fòs nikleyè. Se poutèt sa, konprann ki jan sèl fonn reyaji nan gwo radyasyon se nan pi gwo enpòtans. Chèchè yo te vize fè limyè sou konpòtman yon elèktron an kontak ak iyon yo ki konstitye yon sèl fonn.

Pandan ke etid la pa reponn tout kesyon yo, li bay yon pwen depa enpòtan pou plis envestigasyon nan entèraksyon ki genyen ant elektwon ak sèl fonn. Chèchè yo kwè tou ke twa espès yo idantifye ki fòme pa elektwon yo nan kout tèm ta ka potansyèlman reyaji pou fòme moun ki pi konplèks sou peryòd ki pi long.

Etid la, ki gen tit "Èske Sèl ki fonn ki wo tanperati reyaktif ak elektwon depase? Ka ZnCl2,” te pibliye nan The Journal of Physical Chemistry B. Li te chwazi kòm yon Chwa Editè ACS, ki endike potansyèl li pou enterè piblik laj.

Rechèch sa a te fèt nan kad Sèl ki fonn DOE a nan anviwònman ekstrèm enèji Frontier Research Center (MSEE EFRC) ki te dirije pa Brookhaven National Laboratory. Ekip rechèch la planifye pou kontinye envestige efè radyasyon sou lòt sistèm sèl. Rechèch enfòmatik yo te fèt nan enstalasyon itilizatè DOE, ki gen ladan Anviwònman Enfòmatik ak Done pou Syans nan Oak Ridge National Laboratory ak National Energy Research Scientific Computing Center nan Lawrence Berkeley National Laboratory.

Konprann konpòtman elektwon nan sèl fonn enpòtan anpil pou avansman réacteurs sèl fonn. Li ede asire sekirite ak efikasite nan réacteurs sa yo, ki konsidere kòm yon opsyon pwomèt pou pwochen jenerasyon enèji nikleyè.

– Lawrence Bernard, ORNL