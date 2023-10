Douch Meteor Orionid la pral pi wo 21 oktòb: Ki jan yo fè eksperyans li

Douch meteorit Orionid la, ki ap fèt kounye a e ki pral kontinye jiska 7 novanm, byento rive nan pik li nan dat 21 oktòb. Evènman selès anyèl sa a ofri yon ekspozisyon espektakilè ak zetwal k ap eklere syèl la lannwit. Douch la soti nan rès komèt Halley a, yon komèt pi popilè ki orbit solèy la chak 75-76 ane.

Yo ka remonte orijin douch meteor nan ti fragman ki kraze komèt Halley a pandan l ap vwayaje nan espas. Fragman sa yo fòme yon santye pousyè ak debri glas, ki finalman antre nan atmosfè Latè a yon vitès etonan anviwon 41 mil pa segonn. Kòm patikil sa yo fè kolizyon ak atmosfè Latè a, yo boule akòz friksyon ak lè a, ki kreye tache limyè yo ki karakterize douch meteor.

Komèt Halley a bay pa youn, men de lapli meteorit chak ane. Sa rive paske òbit komèt la kwaze byen ak òbit Latè nan de pwen diferan. Premye pwen an mennen nan douch meteor Eta Aquarids nan kòmansman mwa me, pandan y ap dezyèm pwen an rive kounye a, nan mitan an nan dènye pati nan mwa Oktòb, pwodwi douch meteor Orionid la.

Pou temwen ekspozisyon sa a klere tou, pa gen okenn ekipman espesyal ki nesesè. Je a toutouni se ase yo wè zetwal yo tire. Yon aliyman favorab selès ane sa a vle di ke lalin nan pa pral entèfere ak eksperyans gade nan pandan premye èdtan yo anvan douvanjou. Pou moun ki abite nan Emisfè Nò ak Emisfè Sid, pral gen anpil opòtinite pou wè douch meteorit la.

Gen kèk kote ki rekòmande pou jwi douch météorite Orionid la gen ladan New York, Miami, Los Angeles, Atlanta ak Northern California. Yo atann pou lokal sa yo gen kondisyon favorab pou wè yo, avèk nwaj minim ak polisyon limyè limite.

Pou optimize eksperyans gade nan, jwenn yon zòn deyò ki fèb limen lwen limyè lari ak ekleraj rezidansyèl yo. Oryante tèt ou pou fè fas a sidès (pou moun ki nan Emisfè Nò a) oswa nòdès (pou moun ki nan Emisfè Sid la). Li pran apeprè 30 minit nan gade anwo nan syèl la pou je yo ajiste epi detekte meteor. Pou byen gou douch meteor la, li konseye pou evite konsantre sèlman sou pwen radyan Orionid yo, zetwal Betelgeuse la.

Kidonk, make kalandriye ou yo pou pik douch meteorit Orionid la nan dat 21 oktòb la, epi prepare w pou yon espektak selès mayifik ke sèlman lanati ka bay.

Definisyon:

– Douch meteor: Evènman selès ki karakterize pa yon abondans meteor ki parèt nan syèl la lannwit sou yon peryòd relativman kout. Meteò yo, ke yo rele tou "zetwal k ap tire," konkretize lè patikil ki soti nan komèt oswa astewoyid antre nan atmosfè Latè epi vaporize akòz friksyon.

– Halley's Comet: Yon komèt pi popilè ki orbit solèy la chak 75-76 ane. Li bay de lapli meteorit chak ane: Eta Aquarids nan kòmansman mwa me ak lapli meteorit Orionid nan mwa Oktòb.

Sous:

