Pare w pou douch Meteor Orionid nan wikenn sa a

Pa rate espektakilè douch meteorit Orionid k ap pase wikenn sa a. Dimanch douch la ap monte nan 8 pm ET, men meteorit vizib yo pral travèse syèl la pandan tout wikenn nan yon vitès 10 a 20 pou chak èdtan. Pi bon moman pou w wè yon meteor yo pral byen bonè nan maten an, lè radyan an, oswa pwen kote meteor yo parèt soti, se nan pi wo.

Pou gen pi bon chans pou w wè yon meteor, ekspè yo sijere ale deyò pou omwen 10 a 20 minit anvan w gade zetwal pou kite je ou ajiste ak limyè ki ba a. Li se ideyal tou pou jwenn yon kote lwen polisyon limyè ak yon View klè nan syèl la fè nwa.

Se debri komèt Halley, youn nan komèt ki pi popilè yo, ki te koze douch meteor Orionid la. Pandan ke komèt la pa pral vizib jiskaske 2061, li kite yon santye nan debri ke Latè pase atravè chak ane, sa ki lakòz Orionid yo. Grenn pousyè ki soti nan komèt la vwayaje byen vit epi vaporize lè yo antre nan atmosfè a, sa ki kreye tach klere yo wè tankou meteor. Orionids yo konnen pou klète yo ak mouvman rapid.

Apre pik Orionids yo, gen senk lòt lapli meteor toujou pou kenbe ane sa a, tankou Sid Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids, ak Ursids. Anplis de sa, gen twa plen lalin ki rete nan 2023 - lalin Hunter a, lalin Beaver, ak lalin frèt.

Wikenn sa a se opòtinite pafè pou w temwen bote linivè a epi sezi wè bèl bagay selès ki anwo yo. Pa rate douch meteorit Orionid la, yon ekspozisyon klere tou ki fè nou sonje ansyen orijin sistèm solè nou an.

