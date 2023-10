Pare pou espektakilè douch Meteor Orionid nan wikenn sa a

By

Si w ap chèche pou yon espektakilè selès klere, pa bliye gade anlèvman nan wikenn sa a pou w ka wè douch meteorit Orionid la. Douch la fikse nan pik nan 8 pm ET nan Dimanch, men meteor vizib ka wè trase atravè syèl la pandan tout wikenn, ak yon pousantaj de 10 a 20 meteor pou chak èdtan. Ou ka wè evènman astwonomik sa a soti nan nenpòt ki pati nan mond lan pandan lannwit lan.

Pou maksimize chans ou genyen pou w wè yon meteor, li rekòmande pou w soti byen bonè nan maten an. Radyan an, ki se pwen kote meteor yo sanble soti, pral nan pi wo li alantou 2 am nan nenpòt ki zòn lè. Sepandan, Doktè Ashley King, yon chèchè syans planetè ak Mize Istwa Natirèl nan Lond, sijere ke meteor yo pral kòmanse parèt le pli vit ke li vin fè nwa.

Yon faktè pou konsidere se faz lalin lan pandan evènman sa a. Fen semèn sa a, lalin lan pral nan faz premye trimès li yo epi li pral kouche tou pre minwi. Dapre American Meteor Society, liminozite lalin nan ka yon ti kras entèfere ak vizibilite meteor. King konseye tann pou lalin lan mete pou kondisyon optimal gade. Menm si ou nan yon vil ki gen polisyon limyè, ou ta dwe toujou kapab wè kèk meteor ak yon ti pasyans.

Douch meteorit Orionid la fèt chak ane pandan Latè ap pase nan debri komèt Halley a kite dèyè. Kòm fragman yo antre nan atmosfè Latè a, yo kreye tach klere byen bèl nan limyè nan syèl la. Douch meteyo sa a rele apre konstelasyon Orion, kote meteor yo parèt gaye.

Pa rate opòtinite sa a pou temwen bèl ekspozisyon fedatifis lanati a. Jwenn yon kote ki fè nwa lwen limyè vil la, kouche, epi jwi montre fasinan ki te kreye pa douch meteorit Orionid la.

Sous:

– EarthSky

– Sosyete Ameriken Meteor