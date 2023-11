Mond lan kaptivan nan komèt ak astewoyid

Komèt ak astewoyid, de kò selès entrigan ki te kaptive syantis ak astwonòm pandan plizyè syèk. Fragman wòch ak glas sa yo ba nou bonjan enfòmasyon sou istwa ak konpozisyon sistèm solè nou an. Nan atik sa a, nou pral fouye nan divès aspè nan komèt ak astewoyid, fè limyè sou orijin yo ak konesans ki gen anpil valè yo genyen.

Komèt, souvan refere yo kòm "boule nèj sal," se kò glas ki orbit solèy la. Yo konpoze de yon nwayo solid ki te antoure pa yon koma lumineux ak yon ke. Kòm komèt la pwoche bò solèy la, chalè a lakòz vaporizasyon nan glas yo, kreye koma a ak ke ki bay komèt yo aparans fasinan. Pandan ke komèt yo sitou konpoze de glas dlo, yo gen ladan tou lòt sibstans ki temèt tankou gaz kabonik, metàn, ak amonyak.

Astewoyid, nan lòt men an, se rès wòch ki rete nan fòmasyon an bonè nan sistèm solè an. Yo varye nan gwosè, sòti nan ti wòch ak mas jigantèsk plizyè santèn kilomèt an dyamèt. Pifò astewoyid yo jwenn nan senti astewoyid la, yon rejyon ki sitiye ant òbit Mas ak Jipitè. Sepandan, kèk astewoyid gen òbit inik ki mennen yo pi pre Latè, sa ki fè yo sib potansyèl pou eksplorasyon nan lavni.

FAQ:

K: Ki jan komèt ak astewoyid yo diferan?

A: Komèt yo se kò glas ki vaporize pandan y ap pwoche bò solèy la, pandan y ap astewoyid yo se rès wòch ki rete nan fòmasyon bonè sistèm solè a.

K: Ki sa komèt yo fèt?

A: Komèt yo konpoze sitou ak glas dlo, men yo gen ladan tou lòt sibstans temèt tankou gaz kabonik, metàn, ak amonyak.

K: Ki kote pifò astewoyid yo jwenn?

A: Pifò astewoyid yo sitiye nan senti astewoyid la, yon rejyon ant òbit Mas ak Jipitè.