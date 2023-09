Ansyen zouti an bwa yo te jwenn nan sit Zambian yo te retounen prèske mwatye yon milyon ane

By

Akeyològ yo te detere zouti an bwa nan yon sit toupre Kalambo Falls Zanbi a, revele ke règleman an pi gran pase sa te kwè deja. Mòso bwa yo, ki date nan apeprè 476,000 ane de sa, anvan egzistans Homo sapiens sou Latè. Kat zouti an bwa yo dekouvri sou sit la gen ladann yon branch antay, yon bwa koupe, yon baton fouye, ak yon kwen.

Dekouvèt la bay prèv ansyen moun ki sèvi ak entèlijans, imajinasyon, ak konpetans yo pou kreye yon bagay nouvo ak gwo soti nan bwa. Okontrè, fosil Homo sapiens ki pi ansyen yo te ye a, se sou 300,000 ane de sa, ki fè konstriksyon an nan Kalambo Falls pi gran.

Sit la te fouye plis pase 50 ane de sa, men dènye analiz luminesans nan depo bwa ki kontamine te revele vre laj la nan sit la. Nòmalman, bwa ta pouri nan ansyen sit sa yo, men materyèl konstriksyon ki gen dlo nan Kalambo Falls te konsève pandan plizyè santèn milye ane.

Pandan ke li pa sèten ki espès ominin konstwi sit la, prèv fosil sijere ke Homo heidelbergensis, ki te parèt anviwon 600,000 ane de sa, te rete nan rejyon an pandan tan sa a. Rezilta ki sot pase yo bay akeyològ yo apèsi enpòtan sou evolisyon imen yo epi pouse delè pou konstriksyon estrikti yo.

Zouti an bwa ak estrikti ki soti nan tan ansyen sa yo se dekouvèt ki ra akòz pouri anba tè a rapid nan bwa. Jwenn anvan yo gen ladan yon miray Neanderthal-bati nan stalagmit nan yon gwòt franse, ki date tounen 176,000 ane, ak yon objè bwa modifye 100,000 a 200,000-zan yo te jwenn nan Lafrik di sid. Sepandan, konstriksyon an bwa ki gen 476,000 an nan Kalambo Falls demontre posiblite pou estrikti ki egziste pandan milenè entèvni yo ki poko dekouvri.

Malgre ke kesyon yo rete konsènan objektif mòso bwa yo ki konekte yo, chèchè yo espekile ke yo ka te fòme fondasyon an nan yon estrikti, yon pasaj pyeton, oswa yon platfòm ki monte nan yon zòn ki inonde tanzantan. Dekouvèt la tou sijere ke gwoup ki responsab konstriksyon an pa t 'nomad, paske yo te fè efò nan kreye estrikti dirab.

Konklizyon yo soti nan pwojè Deep Roots of Humanity nan University of Liverpool, ki eksplore pwogrè teknolojik nan sid-santral Afrik ki te enfliyanse evolisyon ominin ak aparisyon premye moun ant 500,000 ak 300,000 ane de sa. Pwojè a ka bezwen revize delè li yo nan limyè dekouvèt konstriksyon ansyen sa a.

