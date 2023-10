Paleontoloji Tematik Atizay: Yon Kolaborasyon nan Ladrès Imèn ak Teknoloji

By

Atizay tematik Paleontoloji ap evolye nan yon kolaborasyon ant atis imen ak zouti dijital. Atis paleo tradisyonèl ki kreye atizay san èd teknoloji yo ap vin ra nan domèn nan. Youn nan atis sa yo, Jan Vriesen, espesyalize nan kreye seri pre-istorik pou ekspozisyon mize e li te travay ak enstitisyon tankou Denver Museum of Nature and Science ak American Museum of Natural History.

Malgre ke li gen 81 ane fin vye granmoun, Vriesen kontinye satisfè komisyon pou moun ki apresye talan li pou imajine sot pase a byen lwen. Li kolabore ak jewolojis ak paleontolojis pou kreye sèn ki pentire men ki bay ansyen peyizaj yo bay lavi. Dènyèman, Vriesen te konplete yon pè penti ki dekri yon karyè fosil pi popilè jan li te parèt 150 milyon ane de sa, ak yon sèn nan Jurassic Morrison Formation jan li te sanble sanble 145 milyon ane de sa.

Penti sa yo te komisyone pa jewolojis Bob Raynolds, ki te vle fè kado yo bay òganizasyon san bi likratif Friends of Dinosaur Ridge. Penti yo montre ansyen peyizaj yo ki te enspire efò prezèvasyon òganizasyon an, ki vize pwoteje sit fosil yo epi bay pwogram edikatif pou piblik la.

Nouvo penti yo pral parèt nan Dinosaur Ridge Discovery Center, sa ki pèmèt vizitè yo imajine ki jan zòn nan te ye lè dinozò yo te rete. Dinosaur Ridge, ki te akeri pa Jefferson County Open Space an 1973, deziyen kòm Landmark Nasyonal Natirèl Morrison Fossil Area.

Jan Vriesen se yon atis Kanadyen ki kounye a abite nan Minnesota ak madanm li ak bèt kay. Inyon li nan atizay paleo te kòmanse nan ane 1970 yo lè li te pran sou yon pwojè nan Royal British Columbia Museum. Depi lè sa a, li te genyen rekonesans nan domèn nan.

Pandan ke Vriesen pwefere metòd atizay tradisyonèl yo, li rekonèt enfliyans nan teknoloji nan domèn li. Li blag sou ke yo te yon "Neanderthal" lè li rive travay sou òdinatè, men li konprann ke ladrès dijital yo de pli zan pli valè nan endistri a.

An jeneral, atizay tematik paleontoloji ap vin yon kolaborasyon ant kreyativite imen ak zouti dijital, sa ki pèmèt atis tankou Jan Vriesen pote tan lontan an bay lavi ak talan yo ak imajinasyon yo.

