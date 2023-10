Ki jan Mit grèk ansyen nan Prometheus reflete reyalite modèn nou an

By

Prometheus, Titan ki te vòlè dife nan men bondye yo e ki te bay limanite li, depi lontan te sèvi kòm senbòl pwogrè ak danje. Soti nan pèspektiv nan mitoloji, yo wè li kòm yon emansipateur, revòlte kont tirani Zeyis la pou dedomajman pou limanite. Sepandan, nan mond modèn nou an, Prometheus ap pran yon siyifikasyon diferan.

Revolisyon Endistriyèl la te make yon pwen vire kote pouvwa dife ak teknoloji te vin tounen yon sous glwa ak yon dezas. Roman Mary Shelley a “Frankenstein,” ki gen sous-titre “The Modern Prometheus,” te mete aksan sou ibris ak ideyalis kreyatè mons la. Nan kontèks sa a, Prometheus reprezante kapasite nou pou pwòp tèt ou destriksyon ak danje ki genyen nan depase teknoloji.

Nan dènye ane yo, Prometheus te fè eksperyans yon rezurjans nan kilti popilè, ki reflete anbivalans nou anvè teknoloji ak konsekans li yo. Fim Christopher Nolan a "Oppenheimer" trase yon paralèl ant pinisyon an andire pa mitik Prometheus a ak J. Robert Oppenheimer, souvan konsidere kòm papa a nan bonm atomik la. Analoji a plis eksplore nan pyès teyat Annie Dorsen "Prometheus Firebringer," ki mare yon istwa prekosyon sou depandans nou sou entèlijans atifisyèl.

Roman "The Maniac" Benjamín Labatut a fouye nan lavi John von Neumann, yon pyonye nan entèlijans atifisyèl ak teyori jwèt, ki moun ki tou konpare ak Prometheus. Liv Labatut a, klase kòm fiksyon, eseye kreye yon nouvo mitoloji pou mond modèn lan, desine sou moun reyèl ak lide yo.

Tou de Oppenheimer ak von Neumann, ki te travay kole kole pandan Pwojè Manhattan, reprezante dirèksyon jeni ak posibilite pou detwi moun. Travay yo sou teyori pwopòsyon ak bonm atomik la montre kijan abstraksyon vin tounen yon reyalite byen mèb ak konsekans katastwofik.

Pandan ke pouvwa destriktif teknoloji sa yo evidan, dram entelektyèl la chita nan fason konsèp abstrè sa yo vin manifestasyon konkrè. Wòl Oppenheimer nan devlopman bonm atomik la sèvi kòm yon prèv konsèp pou teyori pwopòsyon. Pinisyon li a, anpil tankou sa ki nan mitik Prometheus la, pa soti nan bondye yo, men nan men moun ki resevwa kado l 'yo.

Istwa Prometheus a rezone ak reyalite aktyèl nou an, kòm depandans k ap grandi nou sou teknoloji pote tou de pwogrè ak danje. Chwa nou fè nan pouswit konesans ak pouvwa nou ka gen konsekans byen lwen. Mit Prometheus sèvi kòm yon istwa prekosyon, raple nou pou nou konsidere enplikasyon etik aksyon nou yo ak potansyèl pou pwòp tèt ou-destriksyon.

