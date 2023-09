Misyon OSIRIS-REx NASA an fikse pou bay echantiyon astewoyid nan men Bennu

By

Misyon OSIRIS-REx la, ki te kòmanse douz ane de sa, ap rive reyalize yon etap enpòtan paske sond li a delivre plis pase 2 ons (60 gram) materyèl ki soti nan astewoyid Bennu. Echantiyon sa a se yon gwo enterè pou syantis yo paske Bennu yo kwè se yon rès nan sistèm solè bonè bonè, potansyèlman ofri apèsi sou fòmasyon nan pwòp planèt nou yo. Pandan ke pa gen okenn prèv nan materyèl byolojik sou Bennu tèt li, echantiyon sa yo ka revele blòk yo ki te mennen nan lavi sou Latè.

Bennu se yon ti astewoyid ki fè nwa ak yon sifas ki sèk ak cho, ki fè li yon anviwònman inospitalye pou soutni lavi. Jason Dworkin, syantis pwojè a pou misyon OSIRIS-REx, mete aksan sou eksitasyon pou etidye echantiyon sa yo pa gen rapò ak byoloji men pito opòtinite pou jwenn bonjan konesans sou istwa sistèm solè a.

Echantiyon yo pral retounen sou Latè nan yon Kategori 5 "Retounen Latè San Restriksyon," sa vle di pa gen okenn restriksyon sou echantiyon yo, enkli sa ki gen rapò ak byoloji.

Nan 2019, syantis yo te fè yon rechèch pou moso meteyorit soti nan Bennu nan plizyè kote atravè mond lan men yo pa t 'kapab jwenn prèv konklizyon. Sepandan, Dworkin rasire ke menm si te gen materyèl byolojik sou Bennu, li ta deja prezan sou Latè, kidonk pa gen okenn rezon pou alam.

Echantiyon an, veso espasyèl OSIRIS-REx te kolekte an 2020, te pwoteje pou asire ke li pa chofe pandan re-antre nan atmosfè Latè. Lè yo ateri nan Utah, echantiyon an pral sibi yon purge nitwojèn pou anpeche matyè ekstèn kontamine li. Lè sa a, yo pral transpòte li nan yon chanm pwòp nan Houston pou plis analiz.

Yon ekip syantis pral kòmanse etidye echantiyon an nan Houston, ak premye rezilta yo espere yo dwe lage nan semèn kap vini yo. Yo pral divize echantiyon an epi voye bay apeprè 200 syantis atravè lemond pou plis analiz. Objektif la se konsève majorite echantiyon an pou rechèch nan lavni ki ka itilize nouvo teknik ak enstriman ki pa disponib kounye a.

Defi prensipal pou syantis yo se pou evite kontaminasyon sou Latè pandan etid echantiyon astewoyid la. Objektif yo se aprann kisa Bennu ka di nou sou istwa sistèm solè a san entèferans matyè sou latè.

