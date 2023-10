By

NASA gen pou lanse misyon Psyche trè antisipe li yo semèn sa a. Pandan ke misyon an inogirasyon nan plizyè fason, sa ki te atire atansyon a nan piblik la se reklamasyon an ke valè a nan astewoyid sib la, 16 Psyche, ta ka depase ekonomi mondyal la. Estimasyon valè metal presye ki prezan sou astewoyid metalik sa a se anviwon $10,000 kadrilyon.

Misyon Psyche a gen pou objaktif pou etidye astewoyid ki gen 140 mil nan lajè, ki kwè se nwayo ekspoze yon pwotoplanèt ki echwe nan sistèm solè bonè. Sa a prezante yon opòtinite inik pou syantis yo pi byen konprann fòmasyon planèt yo ak jwenn apèsi sou konpozisyon nwayo Latè a.

Sepandan, malgre valyasyon an tante, li enpòtan sonje ke pote astewoyid la tounen sou Latè se enposib ak teknoloji aktyèl la. Envestigatè prensipal Psyche, Lindy Elkins-Tanton, klarifye ke reklamasyon an nan richès imans astewoyid la se fo nan tout fason. Distans ki genyen ant Psyche ak Latè fè li enposib pou rezon min oswa pote l 'tounen sou planèt nou an.

Kontrèman ak kèk espekilasyon, veso espasyèl Psyche NASA a pa fèt pou min astewoyid. Elkins-Tanton te mete aksan sou ke konsantre misyon an se sèlman sou etidye astewoyid la epi li pa ekstrè resous li yo. Pandan ke sifas la nan 16 Psyche rete yon mistè, li se fasil gen yon aparans poli metalik.

Orijin pèsepsyon sa a nan richès imans soti nan yon kalkil senplist fè pa Elkins-Tanton an 2017, estime valè potansyèl metal astewoyid la sou mache aktyèl la. Sepandan, an reyalite, volim absoli metal presye soti nan Psyche rive sou Latè ta gen konsekans katastwofik, ekraze mache metal la ak rann li pratikman san valè.

An konklizyon, misyon Psyche a se yon efò remakab pou dekouvri mistè 16 Psyche, men valè li se sitou nan dekouvèt syantifik olye ke benefis finansye. Li sèvi kòm yon rapèl ke linivè a kenbe bèl bagay ki depase valè monetè.

Sous:

1. Brèf misyon Psyche NASA a

2. Entèvyou ak Lindy Elkins-Tanton an 2022