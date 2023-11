Yon Nouvo Epòk Obsèvasyon Latè: NASA ak ISRO Ini pou Misyon NISAR

NASA ak Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) te revele misyon satelit ansanm inogirasyon yo ke yo rekonèt kòm NISAR, ki te pwograme pou lansman an 2024. Misyon sa a make yon etap enpòtan nan kolaborasyon entènasyonal, paske tou de ajans yo mete tèt yo ansanm pou eksplore chanjman nan klima ak efè yo. dezas natirèl sou planèt nou an.

NISAR, kout pou NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission, vize pou bay yon konpreyansyon konplè sou sik kabòn mondyal Latè a ak relasyon konplike li yo ak chanjman nan klima. Sèvi ak teknoloji rada dènye kri, satelit la pral opere nan de frekans diferan, L-band ak S-band, sa ki pèmèt li kolekte mezi egzak ak detay konplike sou anviwònman nou an.

Youn nan objektif prensipal misyon NISAR se etidye enpak dezas natirèl sou sifas Latè ak anviwònman an. Lè yo obsève ak analize evènman sa yo, syantis yo espere jwenn bonjan apèsi sou fason yo fòme planèt nou an ak afekte ekosistèm yo. Konesans sa a pral enpòtan anpil nan devlope estrateji pou alèjman ak jesyon dezas sou yon echèl mondyal.

Anplis dezas natirèl, NISAR pral konsantre tou sou pwoblèm nan pi laj nan chanjman nan klima. Lè yo kontwole divès kalite endikatè, tankou chanjman nan kouvèti glas, to debwazman, ak chanjman nan nivo lanmè, satelit la pral kontribye nan yon konpreyansyon pi konplè sou klima k ap chanje rapidman nou an. Done sa yo pral non sèlman ede nan rechèch syantifik, men tou ede moun ki fè politik yo pran desizyon enfòme pou bese efè negatif chanjman nan klima a.

FAQ:

K: Ki misyon NISAR la?

A: Misyon NISAR la se yon efò kolaborasyon ant NASA ak ISRO pou etidye chanjman nan klima ak enpak dezas natirèl lè l sèvi avèk teknoloji rada avanse.

K: Ki frekans satelit la pral itilize?

A: Satelit NISAR la pral opere nan frekans L-band ak S-band pou kolekte mezi presi ak detay sou anviwònman Latè.

K: Kisa NISAR pral etidye?

A: NISAR pral konsantre sou sik mondyal kabòn Latè a, chanjman nan klima, ak enpak dezas natirèl sou anviwònman an ak sifas Latè.

K: Ki siyifikasyon misyon NISAR la?

A: Misyon NISAR reprezante yon etap enpòtan nan kolaborasyon entènasyonal epi li pral bay bonjan apèsi sou chanjman klimatik ak estrateji jesyon dezas.