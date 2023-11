Devwale Koneksyon an: Konprann siyal nan tout sèvo ak Facemap

By

Syantis yo te entrige depi lontan nan mouvman an konstan nan sourit, soti nan moustach yo flick nan nen yo trese. Menm jan an tou, newòn nan sèvo a rete aktif menm nan absans ekstèn ekstèn oswa yon travay espesifik. Aksyon espontane sa yo mennen nan aktivasyon an nan newòn nan divès rejyon nan sèvo a, ki ban nou Sur nan aktivite yo moman-a-moman nan bèt sa yo. Sepandan, vrè itilizasyon siyal sa yo toupatou nan sèvo a rete yon mistè.

Erezman, yon zouti zouti ki rele Facemap ap bay nouvo limyè sou fason sèvo a entèprete ak itilize siyal sa yo ki te pwodwi pa konpòtman espontane. Facemap itilize rezo neral pwofon pou etabli yon koneksyon ant mouvman je, moustach, nen, ak bouch yon sourit ak aktivite neral la nan sèvo a. Lè yo konbine yon tracker keypoint ak yon ankode rezo neral gwo twou san fon, kad sa a bay enfòmasyon ki gen anpil valè sou aktivite neral.

Yon piblikasyon ki sot pase nan Nature Neuroscience entwodui Facemap kòm yon kad pou modèl aktivite neral ki baze sou swiv orofasyal. Atika Syeda, yon etidyan gradye k ap travay anba gidans Carsen Stringer, PhD, yon lidè gwoup nan HHMI Janelia Research Campus, te eksplike ke objektif la se dekouvri ak konprann konpòtman yo reprezante nan diferan rejyon nan sèvo. Ki jan mouvman sa yo ka efektivman swiv ak asosye ak siyal neral?

Précédemment, ekip ki te dirije pa Stringer te dekouvri ke aktivite w pèdi o aza nan diferan zòn sèvo sourit yo te, an reyalite, kondwi pa konpòtman espontane. Sepandan, dechifre ki jan sèvo a itilize enfòmasyon sa yo rete yon defi. Yon etap enpòtan pou reponn kesyon sa a te enplike konprann mouvman ki pouse aktivite sa a epi konprann reprezantasyon egzak la nan rejyon sèvo yo.

Pou abòde diferans sa a nan konesans, ekip rechèch la te analize ak metikuleux 2,400 ankadreman videyo sou figi sourit ak kategorize pwen diferan ki koresponn ak divès mouvman feminen ki asosye ak konpòtman espontane. Espesyalman, yo konsantre sou 13 pwen kle ki reprezante konpòtman endividyèl tankou fwete, goumin, ak niche.

Atravè devlopman nan modèl rezo neral ki baze sou, ekip la avèk siksè rekonèt pwen kle sa yo nan videyo figi sourit. Anplis de sa, yo te etabli korelasyon ant mouvman feminen sa yo ak aktivite neral lè l sèvi avèk yon lòt modèl ki baze sou rezo neral pwofon. Rezilta a? Facemap, ki pèmèt chèchè yo temwen kijan konpòtman espontane yon sourit enfliyanse dirèkteman aktivite neral nan rejyon espesifik nan sèvo.

Facemap ofri amelyorasyon siyifikatif sou metòd anvan yo, bay plis presizyon ak pi vit swiv mouvman orofasyal ak konpòtman nan sourit. Miyò, li te fèt pou swiv figi sourit e li te sibi anpil preformation, ki pèmèt li swiv avèk presizyon yon pakèt mouvman sourit. Konpare ak metòd pi bonè, zouti pwisan sa a ka predi de fwa plis aktivite neral nan sourit.

Pi bon pati a? Facemap aksesib pou tout chèchè yo, paske li fasilman disponib epi li fasil pou itilize. Depi lage li ane pase a, anpil syantis atravè lemond te deja telechaje zouti a epi yo te rekòlte benefis yo. Facemap senplifye pwosesis rechèch, sa ki pèmèt chèchè yo jwenn rezilta nan menm jou a.

An konklizyon, Facemap ap revolusyone konpreyansyon nou sou relasyon konplike ant konpòtman espontane ak aktivite nan sèvo. Lè yo pwofite pouvwa rezo neral gwo twou san fon yo ak swivi orofasyal, chèchè yo ka fouye pi fon nan fonksyonman konplèks sèvo a. Zouti inovatè sa a ouvè nouvo avni pou eksplore reprezantasyon neral konpòtman yo ak ouvri wout la pou plis dekouvèt nan nerosyans.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki sa ki Facemap?

Facemap se yon zouti ki itilize rezo neral pwofon pou gen rapò ak mouvman je, moustach, nen ak bouch yon sourit ak aktivite neral nan sèvo a. Li bay apèsi sou fason konpòtman espontane kondwi siyal neral nan divès rejyon nan sèvo.

K: Ki jan Facemap travay?

Facemap konsiste de yon tracker keypoint ak yon ankode rezo neral pwofon. Li analize ankadreman videyo sou figi sourit pou idantifye pwen kle vizaj ki reprezante diferan konpòtman. Lè sa a, pwen kle sa yo korelasyon ak aktivite neral, sa ki pèmèt chèchè yo konprann koneksyon ki genyen ant mouvman espontane ak siyal nan sèvo lajè.

K: Ki avantaj kle Facemap?

Facemap ofri presizyon ak vitès amelyore nan swiv mouvman orofasyal ak konpòtman nan sourit konpare ak metòd anvan yo. Li predi de fwa plis aktivite neral epi li fèt espesyalman pou swiv figi sourit, sa ki fè li yon zouti valab pou chèchè nan domèn nerosyans.

K: Ki jan aksesib a Facemap?

Facemap disponib gratis epi fasil pou itilize. Chèchè atravè lemond ka telechaje zouti a epi jwenn rezilta nan menm jou a. Aksesibilite li yo ak zanmitay itilizatè yo senplifye pwosesis rechèch la epi fasilite plis envestigasyon sou aktivite nan sèvo ki asosye ak konpòtman espontane.