Syantis yo te fè yon dekouvèt nan rechèch la pou solisyon pou konbat pèt zo pandan eksplorasyon espas. Ekip chèchè yo te amelyore potansyèl terapetik molekil NELL-1, pwolonje mwatye lavi li soti nan 5.5 èdtan a 15.5 èdtan. Amelyorasyon sa a pèmèt molekil la rete efikas pou yon dire pi long san yo pa pèdi byoaktivite li yo.

Pou plis amelyore efikasite vize li yo, chèchè yo biokonjige yon molekil inaktif bisfosfonat (BP) ak NELL-1, kreye yon molekil "entelijan" ki rele BP-NELL-PEG. Molekil sa a espesyalman vize tisi zo yo, ki enpòtan anpil nan konbat pèt zo pandan sejou pwolonje nan mikrogravite.

Rezilta etid la, ki te pibliye nan jounal 'npj Microgravity,' te demontre ke BP-NELL-PEG te montre espesifik siperyè pou tisi zo yo, san yo pa lakòz okenn efè negatif. Sa a se yon devlopman enpòtan kòm bisfosfonat yo souvan asosye ak efè destriktif sou tisi zo yo.

Chèchè yo kwè ke rezilta yo gen gwo pwomès pou lavni nan eksplorasyon espas, espesyalman pou misyon ki enplike rete pwolonje nan mikrogravite. Yo anvizaje ke BP-NELL-PEG ta ka vin yon zouti valab nan konbat pèt zo ak deteryorasyon miskiloskelèt, espesyalman lè fòmasyon rezistans konvansyonèl pa posib akòz blesi oswa lòt faktè enkapasite.

Pandan ke etid la te montre rezilta pwomèt, plis etid imen yo oblije konfime efikasite li yo. Si etid sa yo kontinye gen siksè, BP-NELL-PEG ta ka revolisyone fason astwonòt konbat pèt zo pandan vwayaj espas. Dekouvèt sa a gen potansyèl pou amelyore sante an jeneral ak byennèt astwonòt yo, asire misyon siksè ak an sekirite nan lavni an.

