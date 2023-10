Nouvo etid revele ogmante frekans ak fòs siklòn Aktik yo

Nan yon etid inogirasyon, chèchè nan North Carolina State University, University of Alaska Fairbanks, North Carolina A&T State University, ak Sandia National Laboratories te dekouvri prèv konvenkan ki endike ke siklòn nan Aktik la ap vin pi komen ak pi entans. Etid la, ki te pibliye nan jounal Communications Earth & Environment, te itilize yon gwo koleksyon done ki kouvri plizyè deseni pou analize ak konprann konpòtman siklòn nan rejyon an.

Youn nan faktè kle yo te kondwi rechèch la se siklòn san parèy pwisan ki te frape Aktik la ane pase a, ak vitès van ki te rive jiska 67 kilomèt alè. Evènman ekstraòdinè sa a te pouse syantis yo envestige si tanpèt sa yo ap ogmante. Lè yo egzamine done klima ki soti nan ane 1950 yo, chèchè yo te obsève yon ogmantasyon enpòtan nan gwosè, fòs, ak frekans siklòn Aktik pandan swasanndizan ki sot pase yo. Tanpèt pwisan sa yo ap dire pi lontan, sa yo afekte anviwònman rejyon an nan yon fason sibstansyèl.

Etid la te idantifye tou yon korelasyon solid ant tanperati k ap monte ak fòmasyon siklòn nan Aktik la. Pandan tanperati yo kontinye ap ogmante nan rejyon an, chèchè yo te jwenn ke gradyan tanperati jwe yon wòl enpòtan nan detèmine gwosè ak fòs siklòn yo. Anplis de sa, yo te jwenn chanjman ki fèt nan kouran jè a ki asosye ak ogmantasyon siklòn Aktik la, sitou pandan sezon ivè a. Ranfòsman lè polè nan troposfè a pandan mwa ete yo se te yon lòt faktè ki te kontribye nan pwopagasyon siklòn yo.

Enplikasyon rechèch sa a enpòtan. Kòm siklòn ki gen pi gwo gwosè ak pi gwo entansite frape Aktik la, enpak ki lakòz sou glas lanmè vin pi pwononse. Ak plis glas lanmè kraze, pwosesis chanjman nan klima nan rejyon an akselere, ki mennen nan plis konsekans sou sistèm klima mondyal la.

Etid sa a bay nouvo limyè sou yon pwoblèm konplèks ak evolye, mete aksan sou bezwen ijan pou plis rechèch ak aksyon pou bese efè siklòn Aktik sa yo de pli zan pli souvan ak entans. Lè yo konprann faktè ki mennen fòmasyon yo ak konpòtman yo, syantis yo ka pi byen predi ak prepare pou defi tanpèt pwisan sa yo poze alavni.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki se yon siklòn?

Yon siklòn se yon sistèm metewolojik gwo echèl ki karakterize pa yon sant presyon ba ak gwo van k ap sikile alantou li. Siklòn yo ka lakòz kondisyon metewolojik grav, tankou gwo lapli, gwo van, ak vag tanpèt.

Poukisa siklòn yo enpòtan nan rejyon Aktik la?

Siklòn nan rejyon Aktik la gen enplikasyon enpòtan pou sistèm klima lokal la ak modèl klima mondyal la. Tanpèt sa yo ka kontribye nan kraze glas lanmè a epi akselere pousantaj chanjman nan klima nan Aktik la.

Ki enpak tanperati k ap monte sou fòmasyon siklòn nan Aktik la?

Tanperati k ap monte nan Aktik la asosye ak fòmasyon siklòn yo. Pandan rejyon an ap chofe, chanjman nan gradyan tanperati ak chanjman nan kouran avyon an jwe yon wòl nan gwosè, fòs, ak frekans tanpèt sa yo.

Ki jan rezilta etid sa a kapab enfòme rechèch ak aksyon nan lavni?

Konsènan yo te jwenn nan etid sa a mete aksan sou bezwen pou kontinye rechèch ak mezi preparasyon pou adrese ogmantasyon ensidan ak entansite siklòn Aktik. Konprann faktè ki kache yo ki mennen tanpèt sa yo enpòtan anpil pou devlope estrateji pou bese enpak yo sou anviwònman an ak sistèm klima.