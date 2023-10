Fosil tranzisyonèl ki manke yo nan prekanbriyen an: plis prèv kont evolisyon darwinyen an

Aparisyon bridsoukou divès phyla bèt pandan eksplozyon Kanbriyen an te poze depi lontan yon defi pou evolisyon Darwinyen an. Dapre teyori sa a, nouvote byolojik konplèks yo ta dwe parèt piti piti sou tan, ak anpil fòm entèmedyè. Sepandan, pa gen okenn fosil tranzisyonèl yo te jwenn nan fen kouch Prekanbriyen ki te vin anvan eksplozyon Kanbriyen an. Peryòd Ediacaran an, ki kouvri nan fen Prekanbriyen an, gen ladan makro-fosil konplèks, men relasyon yo ak phyla bèt Kanbriyen an pita rete kontwovèsyal.

Charles Darwin li menm te rekonèt sa a kòm yon gwo objeksyon kont teyori li a, li te remake mank de dosye ki soti nan peryòd vas primordial yo anvan strat Kanbriyen an. Eksplikasyon ki pi komen pou absans sa a se enkonplè nan dosye fosil la, ki sijere ke zansèt bèt yo dwe te egziste men yo pa te fasil konsève akòz ti gwosè yo ak kò mou. Sepandan, dekouvèt ki sot pase nan lokalite fosil Ediacaran yo te demanti ipotèz sa a ki te kapab pèmèt prezèvasyon ti prekursè bèt ki gen kò mou. Olye de sa, lokalite sa yo sèlman bay alg fosil ak kèk òganis pwoblèm.

Yon etid resan pibliye nan Tandans nan Ekoloji ak Evolisyon ajoute plis prèv kont ipotèz zafè a. Paleontolojis ki te dirije pa Derek Briggs te konpare pwosesis fosilizasyon yo ak jewoloji nan kouch Prekanbryen ak Kanbriyen yo epi yo te jwenn yon absans konplè nan bèt nan kouch Prekanbriyen apwopriye pou prezèvasyon. Yo sijere yon kontrent maksimòm mou sou antikite bèt nan 789 milyon ane de sa. Kondisyon kalite Burgess Shale, ki te pwopoze kòm anviwònman ki fezab pou prezèvasyon bèt bonè, pa te asosye ak biota fosil ki date depi 789 milyon ane oswa plis.

Otè yo nan etid la vle di ke yon espas kriyojeni nan biota eksepsyonèlman konsève ka eksplike aparans la bridsoukou nan bèt pita sou. Sepandan, entèpretasyon sa a sanble neglije prèv konfli, ki gen ladan absans la nan metazoan san kontwovèsyal oswa bèt bilaterian pandan tan sa a. Anplis, lòt etid yo te mete kontrent maksimòm pou premye bèt yo nan yon laj menm pi piti, pi pre kòmansman Kanbriyen an.

Konklizyon sa yo defye sipozisyon gradyèl yo nan evolisyon Darwinian ak kontredi date yo sijere pa syans revèy molekilè. Li enpòtan pou byolojis evolisyonè yo rekonèt ak adrese diferans enpòtan ki genyen ant done anpirik yo ak prediksyon debaz yo nan teyori yo.