Pink Diamond Discovery Ofri Apèsi sou Pwosesis Fòmasyon

Dapre yon etid ki te pibliye nan jounal Nature Communications, chèchè k ap etidye depo dyaman Argyle Lwès Ostrali a te jwenn nouvo apèsi sou fòmasyon woz dyaman ak lòt varyete koulè. Min Argyle, ki te reprezante 90% kawo woz nan mond lan, kounye a fèmen, sa ki fè gem sa yo pi ra ak plis valè. Diamonds woz poli nan bon jan kalite ki pi wo a ka chache pri nan dè dizèn de milyon dola.

Etid la konsantre sou konpreyansyon kondisyon jewolojik ki nesesè pou fòmasyon woz Diamonds. Lè yo analize echantiyon ki soti nan m 'Argyle a, syantis yo te kapab idantifye kondisyon espesifik ki nesesè pou gem ra sa yo devlope. Konesans sa a ta ka mennen nan dekouvèt nouvo depo kawo woz nan lòt zòn.

Diamonds woz yo fòme anba presyon ekstrèm ak tanperati ki wo byen fon nan manto Latè a. Yo konpoze de kabòn pi, jis tankou Diamonds blan, men koulè inik yo soti nan prezans nan yon estrikti atomik ra ki absòbe limyè vèt. Pwosesis egzak la ki jan dyaman woz jwenn koulè yo se toujou lajman yon mistè, men rechèch ki sot pase sa a pote syantis yo pi pre debouche enigm la.

Min Argyle a, ak vas rezèv li yo nan kawo woz, se te yon sous enpòtan nan pyè presye sa yo pou plizyè deseni. Fèmti li an Novanm 2020 te make fen yon epòk pou endistri dyaman an, ki te ogmante dezirab ak valè dyaman woz ki egziste deja yo.

Pandan ke etid la ofri Sur enpòtan nan pwosesis fòmasyon nan Diamonds woz, plis rechèch ki nesesè yo konplètman konprann kondisyon ki nesesè pou kreyasyon yo. Men, dekouvèt sa a pote nouvo espwa pou dekouvèt nan lavni nan depo woz dyaman lòt kote nan mond lan.

