Nouvo rechèch revele bakteri maren pèdi flagèl ak lòt karakteristik lè yo retounen nan oseyan an

Yon etid resan ki te fèt pa Depatman Enèji Joint Genome Enstiti Ameriken an, an kolaborasyon ak chèchè nan University of Nevada, Las Vegas, te dekouvri rezilta etone sou bakteri ki soti nan filòm Chloroflexota. Bakteri sa yo, ke yo rekonèt pou kapasite yo pou kraze polyan ak resikle kabòn, yo te jwenn flagèl nan sous dlo cho men yo te pèdi karakteristik sa a lè yo te evolye pou yo abite nan anviwonman maren dè santèn de milyon ane de sa.

Chèchè yo konsantre espesyalman sou yon klas nan Chloroflexota yo rele Dehalococcoidia, ki gen kapasite pou degrade pwodui chimik danjere yo jwenn nan pestisid ak febrifuj. Atravè genomic ak sekans metagenomik, yo te dekouvri ke Dehalococcoidia ki abite nan sezon prentan cho posede flagèl, yon karakteristik ki pa t janm konnen nan Chloroflexota. Kontrèman, tokay yo ki rete nan oseyan yo te manke flagèl, sa ki sijere ke estrikti sa yo te pèdi pandan adaptasyon evolisyonè a nan anviwònman maren.

Etid la tou devwale lòt karakteristik etone nan sezon prentan cho Dehalococcoidia. Kèk nan karakteristik sa yo te disparèt nan bakteri ki te evolye pou yo viv nan oseyan an, pandan y ap rès nan lòt karakteristik rete. Pa egzanp, tou de sous dlo cho ak Dehalococcoidia ki rete nan oseyan te montre yon pèt mi selil yo ak yon modèl evolisyon konplèks pou jèn ki gen rapò ak manje konpoze plant yo. Sa a sijere ke bakteri sa yo gen anpil chans konte sou koperasyon ak lòt mikwo-òganis nan kominote yo pou kraze materyèl plant yo.

Anplis de sa, chèchè yo te jwenn ke Dehalococcoidia nan sezon prentan cho te gen anzim yo sentèz oswa degrade òmòn plant yo, ki endike ke tokay ki rete nan tè yo ka gen kapasite nan manipile kwasans plant yo.

Konprann istwa evolisyonè a ak karakteristik inik nan bakteri Chloroflexota ta ka gen enplikasyon enpòtan pou mikwo-òganis jeni pou aplikasyon pou tankou pwodiksyon biocarburant. Lè yo pwofite divès kapasite metabolik yo, syantis yo ka kapab devlope pwosesis ki pi dirab ak efikas nan divès endistri yo.

Plis etid sou bakteri sa yo ta ka fè limyè sou itilizasyon potansyèl pwosesis mikwòb nan pwodiksyon biocarburant ak lòt aplikasyon dirab.

