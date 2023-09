Eksplore sik otokatalitik: nan direksyon pou konprann orijin lavi yo

By

Autocatalysis jwe yon wòl enpòtan nan replikasyon ak dirab lavi a. Yon ekip syantis ki soti nan University of Wisconsin-Madison te antreprann yon etid pou konprann prensip fondamantal ki kache otocatalysis ak enplikasyon potansyèl li yo pou rechèch la pou lavi pi lwen pase Latè.

Autocatalysis refere a yon reyaksyon chimik kote pwodwi reyaksyon an aji kòm yon katalis pou menm reyaksyon an. Nan lòt mo, reyaksyon an se oto-soutni ak pwòp tèt ou-pwomosyon. Chèchè yo te espesyalman konsantre sou yon klas nan sik otokatalitik ki rele Sik otokatalitik ki baze sou konpòsyon (CompACs).

Chèchè yo premye defini konsèp nan konpwoporsyon nan CompACs. Konpòpsyon enplike reyaksyon ant yon fòm oksidize nan yon eleman oswa konpoze, ki endike kòm Mhi, ak yon fòm redwi, ki deziyen kòm MLo, sa ki lakòz fòmasyon nan de MMed-eta entèmedyè ak pwodwi dechè ki asosye yo, ki endike kòm XComp,M. Esteyometri a nan reyaksyon sa a ka varye, ak nan kèk ka, espès manje adisyonèl ka patisipe tou.

Lè sa a, ekip la eksplore de pwosesis oksilyè ki ka rive nan CompACs: pwosesis oksilyè oksidatif ak rediksyon. Pwosesis oksidatif la sèvi ak yon oksidan pou konvèti MMed an Mhi, ki mennen nan fòmasyon yon CompAC oksidatif. Nan lòt men an, pwosesis rediksyon an enplike nan yon redukteur ki diminye MMed nan MLo, fòme yon CompAC rediksyon.

Pou pi byen konprann sik sa yo, chèchè yo gen koulè-kode eleman divès kalite. Autocatalysts yo, ki jwe yon wòl esansyèl nan sik yo, yo souliye. M nan eta entèmedyè yo make an koulè wouj violèt, wouj, ak lò pou reprezante eta ki pi soksid, entèmedyè ak pi redwi, respektivman. Oksidan an ak reduktan, ki enplike nan pwosesis oksilyè yo, yo make nan ble ak vèt, respektivman.

Konprann prensip sik otokatalitik yo non sèlman fè limyè sou konpleksite lavi sou Latè, men tou bay bonjan apèsi sou kondisyon potansyèl ki nesesè pou lavi a parèt yon lòt kote nan linivè a. Lè yo idantifye kondisyon ki gen plis chans pou otocatalysis, syantis yo ka konsantre rechèch yo pou lavi sou planèt ki montre karakteristik menm jan ak potansyèl pou reyaksyon chimik endepandan.

Rechèch sa a kontribye nan eksplorasyon kontinyèl orijin lavi yo ak posibilite pou jwenn fòm lavi ekstraterès. Lè nou agrandi konesans nou sou prensip fondamantal ki kache nan replikasyon lavi a ak dirab, nou vini yon etap pi pre debouche mistè linivè yo.

Sous:

– Inivèsite Wisconsin-Madison