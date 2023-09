Nouvo analiz gravite Mas sipòte egzistans ansyen oseyan

By

Yon etid resan te dirije pa Pwofesè Jaroslav Klokočník nan Enstiti Astwonomi Akademi Tchekoslovaki Syans te itilize yon nouvo metòd pou analize fòs gravitasyonèl Mas la pou bay plis prèv pou egzistans yon paleo-oseyan nò masyen. Rechèch la, ki te pibliye nan jounal Icarus, elaji sou apwòch anvan yo epi li ofri yon konpreyansyon pi detaye sou dimansyon ansyen oseyan an.

Konklizyon etid la gen enplikasyon enpòtan pou rechèch dlo sou Mas ak potansyèl pou lavi pase oswa prezan sou planèt la. Chèchè yo remake ke teknik analiz gravite sa a ka aplike nan divès disiplin tankou jeoloji, jeofizik, idroloji, ak glacioloji, bay bonjan apèsi sou kò selès la.

Apwòch tradisyonèl la nan kat yon sifas planetè ki baze sou anomali gravite pou kont li te depase pa otè yo, ki te prezante yon nouvo pwosesis ki analize aspè gravite kalkile nan mezi anomali gravite. Aspè gravite sa yo ofri yon karakterizasyon matematik fòs gravitasyon yo egzèse pa karakteristik sifas diferan sou Mas, tankou mòn ak tranche.

Pou sipòte analiz yo, chèchè yo te itilize done topografik yo te jwenn nan enstriman altimèt lazè orbital Mas la abò Mas Global Surveyor NASA a. Enstriman an te trase planèt la pou 4 ½ ane, li bay enfòmasyon enpòtan pou konprann sifas Marsyen an.

Travay anvan Pwofesè Klokočník te anplwaye teknik analiz gravite sa a tou pou konfime egzistans paleolak ak sistèm paleorivè anba sab Saharan sou Latè. Metòd la te itilize tou nan konpare karakteristik jeyografik Latè ak sa yo nan Venis, ede nan konpreyansyon nou sou diferan kò selès.

Apwòch inovatè analiz gravite sa a demontre potansyèl pou plis eksplorasyon ak konpreyansyon sou Mas ak istwa jewolojik li yo. Li se yon etap enpòtan pi devan nan debouche mistè sot pase planèt vwazen nou an ak posibilite pou ansyen oseyan yo.

