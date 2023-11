Teleskòp James Webb la pran yon View espektakilè sou Sant Galaksi Voye Lakte a

By

Teleskòp James Webb, teleskòp ki pi pwisan ki te janm vize sou zetwal yo, te sezi syantis yo yon lòt fwa ankò ak dènye imaj li ki te kaptire sant dans galaksi nou an. Imaj la, ki te pibliye pa NASA, bay yon nivo detay ki pa janm te janm wè nan rejyon an ke yo rekonèt kòm Sagittarius C, apeprè 300 ane limyè lwen twou nwa santral la Vwayo Lakte.

Kontrèman ak nenpòt done enfrawouj anvan yo te kolekte, imaj Teleskòp James Webb la montre yon abondans nouvo karakteristik ak detay, ki pèmèt chèchè yo etidye fòmasyon zetwal nan anviwònman ekstrèm sa a ak presizyon san parèy. Ekip obsèvasyon an, ki te dirije pa Samuel Crowe, yon etidyan devwe bakaloreya nan University of Virginia, eksprime eksitasyon yo sou richès enfòmasyon ke teleskòp la te dekouvri.

Sagittarius C, make nan imaj la, se yon faktori gwan distribisyon ki gen yon estimasyon 500,000 zetwal. Rejyon sa a prezante yon opòtinite inik pou syantis yo teste teyori aktyèl fòmasyon zetwal akòz kondisyon ekstrèm li yo. Jonathan Tan, yon pwofesè nan University of Virginia, te mete aksan sou siyifikasyon sant galaktik la kòm yon baz tès pou teyori sa yo.

Imaj la revele nwaj ki renome enfrawouj-nwa yo, fòmasyon gaz dans ak pousyè ki anpeche gade zetwal anndan yo ak dèyè yo. Malgre nati difisil yo, Teleskòp James Webb te jere penetre nyaj sa yo, koule limyè sou Sagittarius C tankou pa janm anvan.

Pi lwen pase bote kaptivan nan foto a, astwonòm yo ranmase yon richès nan apèsi syantifik. Vide a wè nan tèt imaj la aktyèlman reprezante prezans nan yon nwaj enfrawouj-nwa, ki chaje anpil nan pwen nan bloke limyè a soti nan zetwal pi lwen pase li. Plak ki gen koulè Cyan anba nwaj enfrawouj-fè nwa a endike gwo emisyon idwojèn iyonize, yon fenomèn ki asosye prensipalman ak zetwal ki fèk fòme. Surprenante, gwosè ak aranjman nan seksyon sa a te entrige chèchè yo, ki espere eksplore li pi lwen.

Rubén Fedriani, yon ko-envestigatè nan pwojè a nan Instituto Astrofísica de Andalucía nan peyi Espay, te dekri sant galaktik la kòm yon kote ki chaotic plen ak nyaj gaz mayetize k ap sibi fòmasyon zetwal, ki enfliyanse yo sou gaz ki antoure a atravè van, jè, ak radyasyon. . Abondans done Teleskòp James Webb ki gen rapò ak anviwònman ekstrèm sa a te louvri nouvo avni rechèch ak analiz.

Miyò, imaj la tou kaptire yon pwotostar masiv ki sòti nan nwaj enfrawouj-nwa a, ki se plis pase 30 fwa mas Solèy nou an. Malgre distans apeprè 25,000 ane limyè li yo ak Latè, rejyon sa a rete aksesib ase pou astwonòm yo egzamine zetwal endividyèl yo, sa ki mennen nou pi pre devwale mistè evolisyon gwan distribisyon yo.

Samuel Crowe fè yon rezime avèk elokans siyifikasyon reyalizasyon Teleskòp James Webb la, li di, “Zetwal masiv yo se faktori ki pwodui eleman lou nan nwayo nikleyè yo, kidonk, konprann yo pi byen se tankou aprann istwa orijin anpil nan linivè a.”

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki dènye imaj Teleskòp James Webb la te revele?

Dènye imaj Teleskòp James Webb la te bay yon gade ki pa janm te janm wè nan sant dans galaksi nou an, ki montre rejyon ki fòme etwal yo rele Sagittarius C a epi ki te dekouvri yon abondans nouvo karakteristik ak detay.

Poukisa Sagittarius C enpòtan pou syantis yo?

Sagittarius C konsidere kòm yon faktori gwan distribisyon, lojman apeprè 500,000 zetwal epi prezante yon opòtinite pou syantis yo teste teyori fòmasyon zetwal nan kondisyon ekstrèm.

Ki sa ki nyaj enfrawouj-nwa?

Nwaj enfrawouj-nwa yo se fòmasyon gaz dans ak pousyè ki tipikman obstrue gade zetwal anndan yo ak dèyè yo. Nwaj sa yo bloke menm longèdonn espesifik limyè enfrawouj, sa ki fè yo difisil pou etidye.

Ki sa ki astwonòm yo te jwenn nan imaj la?

Imaj la te pèmèt astwonòm yo obsève emisyon idwojèn ionize a gwo echèl anba nwaj enfrawouj-nwa a, ansanm ak pwent entrigan ki tankou zegwi ki pwolonje nan direksyon o aza. Obsèvasyon sa yo bay bonjan apèsi sou pwosesis fòmasyon zetwal yo.

Ki distans objè etidye yo ak Latè?

Tout rejyon ki montre nan imaj la se apeprè 25,000 ane limyè lwen Latè. Sepandan, li rete ase pre pou astwonòm yo etidye zetwal endividyèl yo ak jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou evolisyon gwan distribisyon ak pwodiksyon eleman.