Misyon New Horizons pou kontinye eksplore Sistèm Solè Eksteryè a

Misyon New Horizons NASA a, ki te anba revizyon pou tronpe potansyèl, te resevwa yon soulajman. Doktè Nicky Fox, administratè asosye nan Direksyon Misyon Syans NASA an, te anonse ke operasyon misyon yo pral kontinye jiska omwen nan fen deseni a. Operasyon pwolonje yo pral konsantre sou syans miltidisiplinè epi yo kontinye jiskaske veso espasyèl la soti nan Belt Kuiper nan 2028-2029.

Misyon New Horizons, ki te lanse an 2006, okòmansman te vole sot pase yo e li te etidye sistèm Pluton an nan 2015 anvan li te ale nan direksyon Kuiper Belt la. Li te vole pase Kuiper Belt Object Arrokoth an 2019 e depi li te eksplore ak etidye lòt kò selès nan Sistèm Solè a. Avèk mezi pousyè li yo, rasanble done elyofizik, ak rechèch pou yon lòt sib flyby, misyon an te fè kontribisyon enpòtan nan konpreyansyon nou sou Sistèm Solè a.

Belt Kuiper a se yon rejyon ki pa eksplore anpil ki gen kò glas ak planèt tinen tankou Pliton. Etidye objè sa yo bay bonjan apèsi sou orijin Sistèm Solè a. Ekstansyon misyon New Horizons la pral pèmèt plis eksplorasyon fwontyè sa a.

Nan kòmansman ane sa a, te gen enkyetid ke chanjman NASA yo pwopoze nan misyon an ta retire konsantre sou syans planetè ak ranplase ekip syans aktyèl la. Pwopozisyon sa a te rankontre ak opozisyon ekip misyon an ak manm kominote syans planetè a. Yon kolektif 25 syantis planetè enpòtan te siyen yon lèt pwotestasyon, epi Sosyete Espas Nasyonal la te inisye yon petisyon pou ogmante konsyans ak sipò pou misyon an.

Aplike chanjman yo pwopoze yo ta lakòz pèt opòtinite rechèch syantifik enpòtan yo. Envestigatè prensipal Alan Stern te mete aksan sou pozisyon inik New Horizons nan reyalize syans Kuiper Belt ak kapasite veso espasyèl la pou etidye objè byen lwen epi chèche nouvo sib flyby.

Finansman pou misyon pwolonje a pral soti nan Divizyon Syans Planèt NASA a, epi Divizyon Syans Planèt ak Heliophysics pral jere pwogram nan ansanm. Enpak bidjè a ak enpak potansyèl sou pwochen pwojè yo rete pou evalye.

Avèk ekstansyon misyon an, New Horizons gen opòtinite pou kontribye plis nan konpreyansyon nou sou Sistèm Solè deyò a. Veso espasyèl la an bon sante e li gen resous pou opere byen nan mitan ane 2050 yo. Pandan l ap kontinye vwayaj li, li ka menm bay enfòmasyon pandan l ap pase nan fwontyè a nan espas entèstelè.

