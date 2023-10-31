Alan Stern prepare pou vòl espasyal suborbital nan misyon galaktik Vyèj

Alan Stern, yon syantis planetè nan Enstiti Rechèch Sidwès (SwRI) ak envestigatè prensipal nan misyon New Horizons NASA a, se sou reyalize rèv anfans li pou ale nan espas. Nan misyon Galactic 05 Virgin Galactic la, Stern pral pami ekipaj la nan senkyèm vòl komèsyal yo. Li pral byento rantre nan ran yo nan kèk moun ki te s'aventure pi lwen pase atmosfè Latè a.

Preparasyon pou vòl espasyal se pa yon travay fasil. Stern te sibi fòmasyon vaste, ki gen ladan twa sesyon santrifij ak twa vòl jè pèfòmans segondè. Vòl avyon yo te ekspoze l 'nan nivo segondè nan akselerasyon, ede kò li aklimate ak vitès rapid yo ki gen eksperyans pandan lansman. Pandan ke fizikman mande, Stern kwè vòl aktyèl la pa pral osi difisil.

Pandan tout karyè li, Stern te travay nan moman sa a. Li plonje plonje, vwayaje nan Pol Sid la, te vin yon pilòt komèsyal, e menm te travay kòm yon Teknisyen Ijans Medikal leta sètifye. Li te aplike plizyè fwa pou vin yon espesyalis nan misyon navèt espasyal NASA e li te yon defansè pou syantis yo vwayaje nan espas atravè vòl espas komèsyal. Efò li yo te ede chanje konsantre nan konpayi tankou Vyèj ak Blue Orijin soti sèlman Restoration nan touris yo akomode chèchè ak edikatè tou.

Pou vòl kap vini Stern a, li gen uit objektif ki mete deyò pa SwRI. Vòl la pral sèvi kòm preparasyon pou pwochen vòl suborbital li finanse pa NASA, ki pral konsantre sèlman sou rechèch. Pandan vòl la, li gen pou objaktif pou familyarize tèt li ak eksperyans reyèl la epi konpare li ak simulation fòmasyon yo. Stern pral mete tou yon bioharness pou kontwole tansyon li ak batman kè. Done sa yo pral konpare ak tès anvan yo, bay enfòmasyon ki gen anpil valè pou vòl rechèch nan lavni.

Malgre kèk enkyetid konsènan risk ki genyen yo, eksitasyon Stern an ranvwaye nenpòt pè. Pi gwo enkyetid li se tonbe malad dwa anvan vòl la. Sepandan, ak eksperyans li nan plis pase 24 vòl zewo-g, li rete konfyans nan kapasite li nan jere sitiyasyon potansyèlman danjere.

FAQ:

K: Ki moun ki Alan Stern?

A: Alan Stern se yon syantis planetè nan Southwest Research Institute (SwRI) ak envestigatè prensipal nan misyon New Horizons NASA.

K: Ki misyon Alan Stern k ap vini?

A: Alan Stern pral fè pati ekipaj la nan misyon Galactic 05 Virgin Galactic la, yon vòl espasyal suborbital.

K: Ki objektif Alan Stern te fikse pou vòl kap vini li a?

A: Stern gen uit objektif SwRI mete deyò pou vòl kap vini an. Objektif sa yo pral ede prepare pou pwochen vòl suborbital li a, ki pral konsantre sou rechèch.

K: Ki jan Alan Stern te prepare pou vòl espasyèl?

A: Stern te sibi fòmasyon vaste, ki gen ladan sesyon santrifij ak vòl jè pèfòmans segondè pou aklimate ak egzijans fizik vòl espasyèl yo.

K: Kisa Alan Stern te fè pandan tout karyè li pou l prepare pou vòl espasyèl?

A: Pandan tout karyè li, Stern te pouswiv plizyè eksperyans ak kalifikasyon, tankou plonje plonje, vin yon pilòt komèsyal, ak travay kòm yon teknisyen medikal ijans leta sètifye, pou fè tèt li yon kandida prensipal pou vòl espasyal. Li te defann tou pou syantis yo vwayaje nan espas atravè vòl espas komèsyal yo.

K: Ki enkyetid Alan Stern genyen konsènan misyon l ap vini?

A: Stern rekonèt pi gwo risk ki genyen nan vòl espasyal konpare ak vòl avyon komèsyal yo. Anplis de sa, li gen enkyetid sou tonbe malad anvan vòl la ak manke opòtinite a.