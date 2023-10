Yon nouvo atlas galaksi yo bay yon gade detaye sou vwazen cosmic nou yo

By

Yon atlas ki fèk pibliye pèmèt itilizatè yo eksplore syèl la lannwit nan detay san parèy, bay yon richès enfòmasyon sou prèske 400,000 gwo galaksi. Siena Galaksi Atlas (SGA) ofri imaj optik ak enfrawouj plizyè longè, ansanm ak pwofil limyè, sa ki fè li premye atlas galaktik ki gen ladan done sa yo. Atlas la kouvri 20,000 degre kare epi li kouvri apeprè mwatye nan syèl la lannwit.

Konpilasyon anvan yo nan done galaktik yo te souvan soufri nan erè nan pozisyon, gwosè, ak fòm nan galaksi, osi byen ke enklizyon nan objè ki pa galaktik. Sepandan, SGA a adrese pwoblèm sa yo, li ofri pozisyon egzat, gwosè, ak mezi klète pou yon gwo echantiyon galaksi. Nivo presizyon sa a pa te disponib anvan pou yon koleksyon vas galaksi konsa.

Ansanm done SGA a se rezilta twa analiz ki fèt ant 2014 ak 2017 nan kad Sondaj Legacy Enstriman Spectroscopic Enèji nwa (DESI). Yo te itilize teleskòp ki soti nan NOIRLab Fondasyon Syans Nasyonal la, ansanm ak Obsèvatwa Steward University of Arizona ak done ki soti nan satelit WISE NASA a, pou kolekte enfòmasyon ki nesesè yo.

SGA a non sèlman bay done enpòtan pou astwonòm, men tou pèmèt piblik la wè ak idantifye galaksi ki tou pre yo. Atlas la se yon zouti enpòtan pou etidye modèl atravè popilasyon objè, analize fenomèn pasajè, konprann fizik galaktik, ak elaji konesans sou relasyon ki genyen ant galaksi ak matyè nwa. Anplis de sa, SGA a ka kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou distribisyon galaksi yo ak koneksyon yo ak matyè nwa omniprésente ki domine linivè a.

Yo prevwa piblikasyon done konplè SGA a gen yon enpak siyifikatif sou rechèch astwonomik ak angajman piblik la ak Cosmos la. Koulye a, nenpòt moun ki enterese nan eksplore mistè syèl la lannwit ka jwenn aksè nan resous valab sa a.

Sous:

– Arjun Dey, astwonòm nan NOIRLab Fondasyon Syans Nasyonal la

– Siena College pwofesè fizik ak SGA dirije pwojè John Moustakas

– Direktè Pwogram NSF pou NOIRLab, Chris Davis