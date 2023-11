Nouvo fosil nan Brezil koule limyè sou silesaurid yo enigmatik

Yon dènye dekouvèt fosil nan Rio Grande do Sul, eta ki pi sid Brezil la, te ajoute yon nouvo kouch konpleksite nan etid silesaurids, yon gwoup dinozò ki te viv pandan peryòd Triasik la. Fosil sa yo te pwovoke konplote nan mitan chèchè yo, paske yo bay bonjan apèsi sou istwa evolisyonè silesaurid yo ak relasyon yo ak dinozò yo.

Asanblaj fosil la, yo te jwenn an 2014 nan yon sit ki rele Waldsanga nan Fòmasyon Santa Maria, konsiste de zo ki soti nan plizyè moun. Malgre ke li difisil pou detèmine si tout zo yo fè pati menm espès la, prèv la sijere ke yo fè sa. Konklizyon sa a enpòtan paske li ajoute nan konesans ki egziste deja sou bèt ki te rete nan zòn nan pandan Triasik la.

Asanblaj la, ki make UFSM 11579, se katriyèm silesaurid jwenn nan Brezil ak dezyèm nan laj Carnian. Fosil sa yo nan laboratwa Stratigrafi ak Paleobiyoloji nan Inivèsite Federal Santa Maria. Chèchè ki te analize fosil yo te konpare karakteristik yo ak pye bwa filojenetik silesaurid ki deja egziste e yo te konkli ke yo fè pati silesaurid yo tout bon, menmsi yo pa reprezante yon nouvo espès.

Silesaurids yo te sitou quadrupèd ak varye nan gwosè soti nan youn a twa mèt nan longè. Yo te gen janm dèyè long ak janm devan mens. Fosil yo te jwenn nan Amerik di Sid, Amerik di Nò, Lafrik, ak Ewòp, bay prèv distribisyon toupatou yo pandan peryòd Triasik la.

Nan yon etid separe, chèchè yo te konsantre sou anatomi dantè silesaurid yo pou jwenn plis apèsi sou relasyon evolisyonè yo ak dinozò yo. Analiz yo te revele ke atachman dantè ak enplantasyon nan espès etidye yo, ki gen ladan UFSM 11579, te sanble ak sa ki nan dinozò ak kwokodil. Konklizyon sa a sijere ke silesaurids ka reprezante yon etap entèmedyè ant kondisyon ansyen dan yo kole ak kondisyon ki sòti kote dan yo ancrage nan zo machwè a pa ligaman.

Konklizyon yo sou enplantasyon dantè pa definitivman diferansye silesaurids de lòt dinozò, men yo bay prèv konvenkan ke silesaurids yo gen rapò ak dinozò. Pou avanse konpreyansyon nou sou istwa evolisyonè gwoup sa a, chèchè yo mete aksan sou enpòtans syans filojenetik detaye ki enplike bon jan analiz de fosil nan koleksyon yo.

Sous: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki silesaurid?

Silesaurid yo se yon gwoup dinozò ki te egziste pandan peryòd Triasik la. Yo konsidere yo kòm fanmi pwòch dinozò yo e yo te jwe yon wòl enpòtan nan evolisyon bonè dinozò yo.

Ki kote nouvo fosil silesaurid yo te dekouvri?

Nouvo fosil silesaurid yo te dekouvri nan Rio Grande do Sul, eta ki pi sid Brezil la, nan yon sit ki rele Waldsanga nan Fòmasyon Santa Maria. Sit sa a se li te ye pou jwenn fosil rich li yo.

Ki sa ki enpòtan sou nouvo asanblaj fosil la?

Nouvo asanblaj fosil la bay bonjan enfòmasyon sou istwa evolisyonè silesaurid yo. Malgre ke li difisil pou detèmine espès egzak fosil yo reprezante, prèv la sijere ke yo fè pati liy silesaurid la.

Ki jan nouvo rezilta yo kontribye nan konpreyansyon nou sou silesaurids?

Analiz de anatomi dantè nan silesaurids te revele resanblans ak dinozò ak kwokodil. Sa a sijere ke silesaurids ka reprezante yon etap entèmedyè nan evolisyon nan enplantasyon dantè. Konklizyon sa yo sipòte lide ke silesaurid yo gen rapò ak dinozò.

Ki pwochen etap la nan etidye silesaurids?

Chèchè yo mete aksan sou nesesite pou etid filojenetik detaye ki enplike analiz konplè sou fosil yo. Lè yo egzamine koleksyon yo ak egzamine tout fosil ki nan yon gwoup, chèchè yo ka idantifye karakteristik ki endike parente nan gwoup la oswa ak lòt gwoup. Rechèch metikuleu sa a esansyèl pou avanse konpreyansyon nou sou evolisyon silesaurid.

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou rechèch la?

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou rechèch la nan atik "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of South Brazil" ki te pibliye nan Journal of Vertebrate Paleontology.