Echantiyon astewoyid NASA yo retounen sou Latè apre yon vwayaj sèt ane

By

Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an te pote avèk siksè echantiyon astewoyid nan espas pwofon, sa ki make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas. Ti echantiyon kapsil la te lage nan veso espasyèl la pandan yon survol sou Latè epi yo te parachit nan yon zòn elwaye nan tè militè nan Utah. Yo estime kapsil la kenbe omwen yon tas debri ki soti nan astewoyid ki gen anpil kabòn ke yo rele Bennu. Japon se sèl lòt peyi ki te retounen echantiyon astewoyid avèk siksè.

Echantiyon sa yo reprezante pi gwo bwote ki soti pi lwen pase lalin lan epi yo kwè ke yo genyen blòk bilding prezève ki soti nan sistèm solè bonè, ki bay bonjan apèsi sou fòmasyon Latè ak lavi. Veso espasyèl Osiris-Rex, ki te angaje nan yon misyon $1 milya an 2016, te rive nan Bennu an 2018 e li te kolekte echantiyon yo lè l sèvi avèk yon vakyòm long baton an 2020. Pandan tout vwayaj li a, veso espasyèl la te louvri yon distans 6.2 milya kilomèt.

Efò rekiperasyon NASA an nan Utah enplike elikoptè ak yon chanm pwòp tanporè nan Depatman Defans la Utah Tès ak Fòmasyon Range. Yo pral transpòte echantiyon yo nan Johnson Space Center NASA an nan Houston pou plis analiz. Ouvèti veso echantiyon an pral detèmine kantite egzak materyèl yo kolekte.

Enjenyè yo estime ke bwat la kenbe apeprè 250 gram materyèl ki soti nan Bennu, ak yon maj erè nan 100 gram. Sa a depase kondisyon minimòm misyon an. Yo pral jwenn mezi egzak nan semèn kap vini yo. NASA planifye pou montre echantiyon yo bay piblik la nan mwa Oktòb.

Bennu, ki kounye a òbit solèy la nan yon distans 81 milyon kilomèt soti nan Latè, se apeprè mwatye yon kilomèt atravè e yo kwè se yon fragman nan yon astewoyid ki pi gwo. Echantiyon sa yo pral bay done enpòtan anpil pou efò devyasyon astewoyid alavni yo, paske yo prevwa Bennu ap pwoche bò Latè an 2182.

Misyon siksè sa a make twazyèm retounen echantiyon NASA soti nan yon misyon robotik nan espas pwofon epi li prepare etap pou inisyativ eksplorasyon nan lavni, ki gen ladan misyon an retounen echantiyon soti nan Mas pa rover Perseverance.

Sous:

– [Tit Atik Sous: Premye echantiyon astewoyid NASA yo te ateri sou Latè](Sous)

– [Sous Imaj: Premye echantiyon astewoyid NASA yo te ateri sou Latè] (sous)