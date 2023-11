Nouvo baz done bay klè sou non maladi plant yo

By

Yo te lanse yon baz done inogirasyon pou ede chèchè ak amater yo fasilman idantifye ak konprann non Olandè yo nan maladi plant yo. Inisyativ la, ki rele Dutch Names of Plant Diseases, te revele nan yon senpozyòm espesyal ki te òganize pa Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) pou komemore yon syèk rechèch fitopatolojik nan Wageningen.

Efò kolaborasyon an, ki te dirije pa Piet Vlaming, sekretè KNPV, te rasanble ekspè nan divès domèn tankou antomoloji, fitopatoloji, bakterioloji, viroloji, nematoloji, ak konpayi Agro4all. Ekspètiz kolektif yo te lakòz yon sistèm rechèch serye ki pèmèt itilizatè yo jwenn byen vit non Olandè yo nan maladi plant ak fasilite.

Kontrèman ak ensèk nuizib yo, ki gen non syantifik e souvan Olandè yo, non maladi plant yo souvan baze sou sentòm vizib epi yo ka varye atravè diferan rekòt. Anplis, diferan enfeksyon ka pataje menm non maladi a, plis ajoute nan konfizyon an. Pou egzanp, plizyè ajan kozatif ka responsab pou yon "maladi tach fèy."

Pou rezoud pwoblèm sa a epi bay klè, KNPV te etabli baz done Nederlandse Namen Plantenziekten. Kounye a, baz done a gen enfòmasyon sou plis pase 1,700 enfeksyon maladi plant, epi li regilyèman mete ajou pou asire presizyon li.

Siyifikasyon nouvo baz done a chita nan kapasite li pou rasyonalize rechèch ak fasilite kominikasyon nan domèn patoloji plant la. Lè yo bay yon platfòm santralize pou jwenn aksè nan enfòmasyon serye sou non maladi plant yo, chèchè yo ak pwofesyonèl yo ka kolabore pi efikasman, asire pi bon deteksyon, prevansyon, ak jesyon maladi plant yo.

Avèk resous inovatè sa a, syantis yo, ekspè agrikòl, ak amater yo ka antre nan yon depo konplè sou non maladi plant yo, ankouraje yon pi gwo konpreyansyon fitopatoloji ak sipòte efò nan prezèvasyon sante plant yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki baz done Nederlandse Namen Plantenziekten?

Baz done Nederlandse Namen Plantenziekten se yon koleksyon konplè non Olandè pou maladi plant yo. Li gen pou objaktif pou bay klè ak fasilite aksè fasil a enfòmasyon ki gen rapò ak non maladi plant ak ensèk nuizib korespondan yo.

Ki moun ki devlope baz done a?

Baz done a te devlope atravè yon efò kolaborasyon ant syantis nan Wageningen University & Research, ekspè nan divès disiplin tankou antomoloji, bakterioloji, viroloji, nematoloji, ak konpayi Agro4all. Piet Vlaming, sekretè Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), te jwe yon wòl kle nan kòmanse devlopman baz done a.

Konbyen enfeksyon maladi plant baz done a kouvri kounye a?

Kounye a baz done Nederlandse Namen Plantenziekten gen enfòmasyon sou plis pase 1,700 maladi plant diferan. Yo mete baz done a regilyèman mete ajou pou asire presizyon li yo ak elaji pwoteksyon li yo.

Ki objektif baz done a?

Objektif prensipal baz done a se pote klè nan foul moun yo nan non ki asosye ak maladi plant nan kontèks la Olandè. Lè yo bay yon sistèm rechèch serye ak yon platfòm santralize pou jwenn aksè nan enfòmasyon, baz done a gen pou objaktif pou sipòte chèchè, pwofesyonèl, ak amater nan pi byen konprann ak jere maladi plant yo.