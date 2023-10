Yon nouvo modèl pou amelyore reprezantasyon nwa kabòn nan modèl klima mondyal yo

By

Chèchè yo te idantifye defisyans nan reprezantasyon nwa kabòn (BC), yon eleman enpòtan nan ayewosol atmosferik, nan modèl klima mondyal aktyèl (GCMs). Yon etid resan pa Chen et al. egzamine pwopriyete mikrofizik ak optik nan BC ki enfliyanse efè radyativ li yo, epi pwopoze yon modèl optik aerosol amelyore pou adrese defisyans sa yo.

BC se li te ye pou kapasite fò absòpsyon limyè li yo ak kontribisyon li nan rechofman klima. Sepandan, efikasite nan absòpsyon ak efè rechofman planèt la nan ayewosòl yo te jwenn yo dwe surestime nan GCMs akòz reprezantasyon an ensifizan nan eta yo melanje konplèks nan BC.

Chen et al. analize plizyè sous obsèvasyon distribisyon gwosè patikil ak eta melanje pou idantifye pwopriyete kle BC ki gen yon enpak siyifikativ sou efè radyativ li yo. Lè sa a, yo devlope yon modèl optik aerosol amelyore ki pi byen konte pou pwopriyete sa yo ki baze sou obsèvasyon yo. Modèl amelyore sa a te imedyatman aplike nan yon GCM.

Chèchè yo te evalye pèfòmans nouvo modèl la lè l sèvi avèk obsèvasyon jaden. Rezilta yo te montre ke absòpsyon BC prevwa a soti nan reprezantasyon amelyore yo aliyen pi byen ak obsèvasyon BC mondyal la. Sa a te atribiye a prediksyon ki pi egzak nan pwopriyete mikwofizik ak melanje ki gen rapò ak BC.

Anplis de sa, chèchè yo te jwenn ke reprezantasyon amelyore nan BC te mennen nan yon rediksyon nan fòs radyativ li yo ak efè klima pa jiska 24 pousan. Sa a mete aksan sou enpòtans ki genyen nan reprezante avèk presizyon BC nan GCMs pou pwojeksyon klima ki pi serye.

Etid sa a, ki gen tit "Yon modil optik aerosol ak pwopriyete kabòn nwa ki gen obsèvasyon pou modèl klima mondyal yo," te pibliye nan Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

An konklizyon, Chen et al. te devlope yon modèl amelyore pou reprezante BC nan GCMs, adrese defisyans nan pwopriyete yo mikrofizik ak optik nan BC. Rezilta yo demontre ke reprezantasyon amelyore sa a mennen nan pi bon akò ak obsèvasyon mondyal yo ak yon rediksyon nan efè klima BC a. Rechèch sa a kontribye nan konpreyansyon nou sou wòl BC nan chanjman nan klima epi li bay yon zouti valab pou amelyore pwojeksyon klima.

Sous:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Yon modil optik aerosol ki gen pwopriyete kabòn nwa ki gen obsèvasyon pou modèl klima mondyal yo. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.