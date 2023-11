Devwale Enigm galaktik la: Detay san parèy soti nan espas

Dènye imaj sansasyonèl Teleskòp Espas NASA James Webb te kaptire te devwale yon gade fasinan nan sant dans galaksi Voie Lakte nou an. Nan snapshot san parèy sa a, astwonòm yo te dekouvri karakteristik pèpleks ki poko eksplike. Imaj la montre yon rejyon ki fòme etwal yo rele Sagittarius C (Sgr C), ki pozisyone apeprè 300 ane limyè lwen twou nwa sipèmasif, Sagittarius A*.

Ekip obsèvasyon an, ki te dirije pa Samuel Crowe, yon etidyan devwe bakaloreya nan University of Virginia, eksprime eksitasyon yo sou dekouvèt inogirasyon sa a. Crowe rekonèt ke sa a se premye fwa done enfrawouj kalib sa a yo te jwenn pou rejyon an patikilye sa a. "Webb revele yon kantite detay enkwayab, ki pèmèt nou etidye fòmasyon zetwal nan kalite anviwònman sa a nan yon fason ki pa t posib anvan," Crowe eksplike.

Avèk sant galaktik la k ap sèvi kòm anviwònman ki pi ekstrèm nan galaksi Vwayo Lakte nou an, Jonathan Tan, yon pwofesè nan University of Virginia, mete aksan sou siyifikasyon li pou teste ak rafine teyori fòmasyon zetwal ki egziste deja yo. Nouvo richès enfòmasyon sa a pèmèt syantis yo eksplore sant galaktik la ak kondisyon inik li yo, sa ki ofri yon opòtinite pou yon egzamen pi sevè sou ipotèz ki genyen yo.

Nan imaj la kaptivan, youn nan karakteristik remakab yo se yon gwoup protostars. Pwotostar sa yo, ki toujou nan pwosesis fòmasyon ak akimile mas, emèt ekoulman ki klere tankou yon dife nan mitan yon nwaj enfrawouj ki fè nwa. Nan gwoup jèn sa a, gen yon pwotostar masiv, yon koton ki gen plis pase 30 fwa mas Solèy nou an. Antouraj protostar sa yo se yon nwaj opak ki chaje anpil, ki kache zetwal pi lwen nan background nan.

Anplis de sa, enstriman NIRCam (Kamera tou pre-enfrawouj) Webb a montre prezans idwojèn iyonize ki anvlòp pòsyon ki pi ba nwaj nwa a, ki reprezante pa yon koulè cyan nan imaj la. Chèchè yo te sezi anpil nan emisyon idwojèn iyonize sa a, sa ki mennen yo poze kesyon entrigan epi ki garanti plis envestigasyon. Anplis, estrikti ki tankou zegwi yo te jwenn nan mitan idwojèn ionize a, ki montre yon oryantasyon chaotic, entrige syantis yo ak siy pou eksplorasyon pi fon.

Dapre Rubén Fedriani, yon ko-anketè nan Instituto Astrofísica de Andalucía nan peyi Espay, sant galaktik la se yon zòn ajite ak konjesyone, ki karakterize pa nyaj gaz magnetize aktivman fòme zetwal yo. Zetwal sa yo ki ap kòmanse gen enpak sou gaz ki antoure a atravè van yo, jè, ak radyasyon. Li mete aksan sou valè imans done yo jwenn pa Webb, ki pèmèt chèchè yo plonje nan konpleksite yo nan anviwònman ekstrèm sa a.

Sitiye apeprè 25,000 ane limyè lwen Latè, sant galaktik la ofri yon opòtinite pou etid konplè sou zetwal endividyèl lè l sèvi avèk teleskòp Webb la. Astwonòm yo ka rasanble apèsi san parèy sou pwosesis konplike fòmasyon zetwal yo epi egzamine kijan yo varye selon anviwònman cosmic la. Konparezon ak lòt rejyon nan galaksi an pral fè limyè sou si sant la nan Vwayo Lakte nesans zetwal plis masiv konpare ak katye yo nan bra espiral li yo.

Imaj la mayifik te kaptire pa Webb te non sèlman hipnotize syantis yo, men tou kenbe pwomès la nan debouche mistè ki antoure nesans zetwal yo. Jan Crowe di sa byen, "Etwal masiv yo se faktori ki pwodui eleman lou nan nwayo nikleyè yo, kidonk, konprann yo pi byen se tankou aprann istwa orijin anpil nan linivè a." Avèk plis analiz ak eksplorasyon, dekouvèt sa a pare pou chanje konpreyansyon nou sou Cosmos la.

Kesyon moun poze souvan

1. Ki siyifikasyon teleskòp espasyal NASA James Webb te kaptire a?

Imaj la bay detay san parèy sou rejyon ki fòme etwal la, Sagittarius C, ki sitiye nan sant dans galaksi Voie Lakte nou an. Li devwale karakteristik ki pa janm te wè anvan epi li ofri yon aperçu inik nan anviwònman an ekstrèm kote fòmasyon zetwal rive.

2. Poukisa sant galaktik la se yon zòn enpòtan pou envestigasyon syantifik?

Sant galaktik la pèmèt syantis yo teste seryezman teyori ki egziste sou fòmasyon zetwal yo. Kondisyon ekstrèm li yo defi konpreyansyon konvansyonèl yo epi yo bay bonjan apèsi sou nesans ak evolisyon zetwal yo.

3. Ki sa ki protostars?

Protostars yo se zetwal nan premye etap fòmasyon yo. Yo kontinye akimile mas pandan y ap devlope ak emèt ekoulman, ki ka obsève nan imaj la James Webb Space Telescope te kaptire.

4. Ki sa prezans idwojèn iyonize endike?

Idwojèn iyonize yo wè nan imaj la sijere emisyon foton enèjik pa zetwal jèn, masiv. Vaste limit emisyon sa a, jan teleskòp la revele, sipriz chèchè yo e li pouse plis envestigasyon.

5. Ki distans sant galaktik la ak Latè?

Sant galaktik la se apeprè 25,000 ane limyè lwen Latè. Pwoksimite relatif li pèmèt syantis yo etidye zetwal endividyèl yo ak rasanble enfòmasyon anpil valè sou pwosesis fòmasyon yo.