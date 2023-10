NASA pran etap pou pwolonje misyon veso espasyèl Voyager yo

Enjenyè pou misyon Voyager NASA an ap aplike mezi pou asire ke lespas Voyager 1 ak Voyager 2 kontinye eksplore espas entèstelè pou ane k ap vini yo. Yon konsantre nan efò yo se adrese rezidi gaz ki te akimile andedan tib etwat nan kèk nan propulseur yo sou veso espasyèl la. Asanblaj sa a ka entèfere ak kapasite propulsè yo pou kenbe antèn yo pwente sou Latè pou kominikasyon. Ekip la ap pran mezi pou ralanti akimilasyon an lè li pèmèt veso espasyèl la vire yon ti kras pi lwen nan chak direksyon anvan yo tire propulsè yo, sa ki pral diminye frekans nan tire. Ajisteman sa yo te planifye ak anpil atansyon pou minimize enpak sou misyon an epi asire koleksyon done syantifik ki gen anpil valè.

Ekip enjenyè yo ap telechaje tou yon patch lojisyèl pou anpeche yon pwoblèm ki te fèt sou Voyager 1 ane pase a ankò. Glitch la te koze pa atitid atikilasyon ak sistèm kontwòl (AACS) misdirecting kòmandman yo. Patch la gen entansyon pwoteje veso espasyèl la nan tan kap vini an epi asire operasyon yo pou osi lontan ke posib. Li te revize ak tcheke anpil pou bese nenpòt risk ki ka rive nan aplikasyon li. Voyager 2 pral resevwa patch la an premye kòm yon tès anvan li aplike nan Voyager 1, ki pi lwen Latè e ki donk gen plis done ki gen anpil valè.

Voyager 1 ak Voyager 2 te deja vwayaje anpil distans soti nan Latè, ak Voyager 1 plis pase 15 milya mil lwen ak Voyager 2 plis pase 12 milya mil lwen. Ekip misyon an espere ke ak mezi aplike yo, veso espasyèl la ap kontinye opere pou omwen yon lòt senk ane, si se pa plis ankò. Misyon Voyager yo bay done ki gen anpil valè sou espas entèstelè yo epi yo vin tounen etap enpòtan nan eksplorasyon espas.

Sous: NASA