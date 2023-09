Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA lage yon kapsil echantiyon astewoyid pou ateri nan dezè Utah

By

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an pral lage yon echantiyon kapsil ki gen materyèl ki soti nan astewoyid Bennu, ki pral ateri nan dezè Utah. Veso espasyèl la, ke yo rekonèt kòm Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous ak Sekirite– Regolith Explorer (OSIRIS-REx), te kolekte yon echantiyon wòch ak pousyè sou sifas Bennu an 2020. Pandan yon vole sou Latè, veso espasyèl la pral jete echantiyon kapsil li a pou tè a.

Astewoyid yo se rès nan kòmansman sistèm solè nou an, ki date 4.5 milya ane. Yo sèvi kòm kapsil tan, prezève istwa sistèm solè nou an ak potansyèlman kenbe endikasyon sou orijin ak evolisyon sistèm solè nou an. Lè yo etidye echantiyon ki soti dirèkteman nan yon astewoyid tankou Bennu, syantis yo ka jwenn bonjan enfòmasyon sou arive eleman esansyèl, tankou dlo ak molekil òganik, ki enpòtan anpil pou lavi sou Latè.

Bennu konsidere kòm yon astewoyid ki kapab danjere ak yon ti chans pou fè kolizyon ak Latè nan pwochen 300 ane yo. Konprann konpozisyon li atravè echantiyon an kolekte ta ka ede nan devlope estrateji defans efikas. Anplis de sa, echantiyon yo retounen dirèkteman nan espas yo kenbe karakteristik delika ki ka pèdi lè yon meteyorit antre nan atmosfè Latè a.

Echantiyon yo retounen dirèkteman ka reponn kesyon syantifik ke obsèvasyon aleka pa ka adrese konplètman. Echantiyon Bennu a bay yon konpreyansyon klè sou sous li yo ak kontèks jewolojik, ki souvan enkoni ak meteyorit yo te jwenn sou Latè. Anplis de sa, chimi Bennu ki gen anpil kabòn ofri apèsi sou molekil òganik ki gen rapò ak byoloji.

Yo pral estoke echantiyon an nan yon laboratwa espesyal nan Johnson Space Center NASA an nan Houston pou prezève kondisyon li. Syantis atravè lemond pral gen aksè a echantiyon sa yo pou rezon rechèch, ak yon pòsyon rezève pou jenerasyon kap vini yo. NASA pral bay kouvèti an dirèk sou echantiyon kapsil OSIRIS-REx ateri sou platfòm ofisyèl medya sosyal li yo.

Definisyon:

– OSIRIS-REx: Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous ak Sekirite– Regolith Explorer veso espasyèl.

– Bennu: Yon astewoyid yo kwè se yon rès selès ki soti nan kòmansman sistèm solè nou an.

– Sample Capsule: Yon veso ki kenbe echantiyon yo kolekte nan astewoyid Bennu.

– Utah dezè: destinasyon pou aterisaj echantiyon kapsil la.

– Chimi kabòn: Etid pwopriyete chimik ak reyaksyon konpoze kabòn yo.

– Curation Lab: Yon laboratwa espesyalize pou prezèvasyon ak etid echantiyon presye yo.

