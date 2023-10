NASA mande kominote syantifik pou maksimize potansyèl syantifik teleskòp espas women an

NASA ap jwenn èd nan kominote syantifik la pou asire ke Nancy Grace Women Teleskòp la, ke yo rele tou Women Space Telescope, yo pral kapab bay yon View konplè sou linivè imedyatman apre lansman li an 2027. , Teleskòp Espas Women an gen pou objaktif pou fè obsèvasyon gwo foto nan galaksi byen lwen epi ede syantis debouye mistè matyè nwa ak enèji nwa, ki konte pou 95% nan enèji ak matyè nan Cosmos la.

Pou fè fas ak kantite masiv done ke teleskòp la pral kolekte, syantis yo ap travay sou algoritm aprantisaj machin yo idantifye modèl ak fenomèn. Kolaborasyon lòt teleskòp, tankou Teleskòp Espas Hubble, Teleskòp Espas James Webb (JWST), Obsèvatwa Keck, ak PRIME Japon an, pral ede nan devlopman plan obsèvasyon pou Women an, ki gen ladan seleksyon sib ak rejyon eksplorasyon. Anplis de sa, Teleskòp Espas Women an pral kolabore ak PRIME pou etidye objè lè l sèvi avèk lantiy gravitasyonèl, epi ak Hubble pou etidye ansyen galaksi yo ak bati yon foto pi konplè nan istwa cosmic. Teleskòp la pral travay tou ansanm ak JWST, bay yon pi laj wè Cosmos la ak idantifye sib pou JWST egzamine an detay.

Travay preparasyon pou Teleskòp Espas Women an se yon pwosesis konplèks ak entèkonekte ki enplike divès ekip syantifik k ap kolabore pou asire yon bon operasyon. Efò sa yo pral mete fondasyon pou dekouvèt syantifik pwisan ak maksimize potansyèl enstriman an. Lè NASA pwofite ekspètiz ak kolaborasyon kominote syantifik la, NASA gen pou l lanse Teleskòp Espas Women an konplètman prepare pou eksplore mèvèy linivè a.

Sous:

– Caltech-IPAC/R. Fè mal

– Dominic Benford, syantifik pwogram NASA

– Julie McEnery, syantifik pwojè ansyen pou teleskòp espasyal women nan Goddard Space Flight Center NASA.