Misyon Psyche NASA a: Vwayaj nan nwayo yon astewoyid.

Psyche, deyès grèk nanm nan, prete non li a yon objè selès dekouvri an 1852 pa astwonòm Italyen Annibale de Gasparis. Jodi a, Psyche, 16yèm astewoyid yo te janm dekouvri a, se pi gwo astewoyid "kalite M" nan senti astewoyid ant Mas ak Jipitè. Ak yon dyamèt apeprè 226 km, Psyche se sitou konpoze de fè ak nikèl, ki sanble ak nwayo Latè a.

K ap chèche rasanble endikasyon sou enteryè ki pa aksesib sou Latè, NASA te fèk lanse yon veso espasyèl sou yon vwayaj sis ane, 3.6 milya milya kilomèt pou ranvwaye ak Psyche. Yo kwè ke astewoyid M-tip tankou Psyche se rès planèt ki te detwi nan premye etap yo nan sistèm solè a. Monn metalik sa yo sèvi kòm "laboratwa natirèl" pou etidye nwayo planetè yo.

Etidye nwayo Latè ak metòd aktyèl yo se yon defi, paske obsèvasyon yo limite a meteyorit ak sismoloji. Meteyorit metalik bay sèlman aperçu nan istwa bonè Sistèm Solè a, pandan y ap sismoloji mande done egzat ki soti nan sismograf, ki limite, patikilyèman nan oseyan yo ak Emisfè Sid. Anplis de sa, kouch ekstèn Latè yo obstrue vizyon dirèk nou sou nwayo a.

Misyon NASA nan Psyche gen pou objaktif pou eksplore astewoyid la epi detèmine si li se yon nwayo yon fwa fonn nan yon planèt detwi ki piti piti refwadi sou tan. Anplis de sa, misyon an ap chèche revele laj sifas Psyche a, konpozisyon chimik li yo, epi si li gen eleman pi lejè ansanm ak fè ak nikèl. Enfòmasyon sa a te kapab bay bonjan apèsi sou evolisyon pwòp planèt nou an.

Ekipe ak yon seri enstriman, tankou kamera, espektwomèt, ak mayetomèt, veso espasyèl la pral rasanble done sou fòm Psyche, mas, gravite, ak potansyèl pou eksplorasyon mineral. Syantis yo ap tann pwogrè misyon an, yo prevwa richès konesans li pral dekouvri sou nwayo yon astewoyid ak sekrè li ka kenbe sou monn pa nou an.

