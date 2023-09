Misyon Retounen Egzanp Mas NASA an fè fas ak defi, delè anreta, ak enkyetid sou bidjè

Rechèch anbisye NASA pou pote echantiyon yo soti nan Mas, ke yo rekonèt kòm misyon Mas Sample Return (MSR), te rankontre gwo defi, dapre rapò final yon komite revizyon endepandan. Komisyon revi a te dekri misyon an kòm trè konplèks ak atant ireyèl bidjè ak orè. Kòm yon rezilta, NASA te sispann plan li yo konfime pri ofisyèl la ak delè, pandan y ap fòme pwòp ekip li a pou revize rapò a epi fè rekòmandasyon pou chemen misyon an pou pi devan nan dezyèm sezon 2024 la.

Misyon MSR konsidere kòm youn nan efò ki pi konplèks ajans espasyal la te fè, ki enplike asanble ak lansman plizyè veso espasyèl, ki gen ladan yon òbit, aterisaj, de elikoptè, ak yon fize, ak objektif pou rive nan Mas pa 2028. Sepandan, Komisyon Konsèy la revizyon sijere ke pa gen prèske okenn chans pou aterisaj la ak orbiter yo pare pou lansman pa 2028. Olye de sa, tablo a pwopoze vize pou yon preparasyon pou lansman an 2030.

Depi kreyasyon li, NASA te fè fas ak difikilte nan jere bidjè a ak orè pou misyon Mas Sample Return la. Komite revizyon endepandan an, ki te etabli an me, te responsab pou evalye plan teknik, pri ak orè yo anvan konfimasyon konsepsyon misyon an. Sandra Connelly, administratè adjwen adjwen NASA pou syans, te mete aksan sou wòl komite revizyon endepandan yo nan evalye si ajans lan sou wout pou l atenn objektif misyon li yo nan bidjè yo resevwa yo.

Estimasyon pri ofisyèl pou misyon MSR la poko deklare. Nan 2020, NASA ak Ajans Espas Ewopeyen an te estime yon pri minimòm de $ 7 milya dola, men enkyetid sou depase bidjè a te parèt. Rapò ki sot pase a sijere ke pri total lavi misyon an ap gen anpil chans varye ant $8 milya ak $11 milya.

Pou rete sou wout pou lansman 2028 la, NASA te mande yon finansman adisyonèl $250 milyon dola pou ane fiskal aktyèl la ak yon lòt $250 milyon dola nan 2024. Soukomite Apwopriyasyon Sena a, nan rapò li pou bidjè 2024 pwopoze a, te mande NASA pou li soumèt yon pwofil finansman detaye ane pa ane nan depans sik lavi $5.3 milya dola ki endike nan Sondaj Desenal syans planetè 2022 la. Si w pa fè sa, sa ka lakòz misyon anile.

Malgre defi yo ak enkyetid bidjè yo, komite revizyon endepandan an rekonèt enpòtans kritik misyon Mas Sample Return nan pwogram eksplorasyon Mas NASA an. Misyon an genyen potansyèl pou reponn kesyon fondamantal sou istwa Mas ak egzistans lavi ekstraterès. Rapò a ankouraje NASA pou byen kominike siyifikasyon misyon an bay piblik la ak moun ki gen enterè yo paske li gen potansyèl pou revolisyone konpreyansyon nou sou Mas ak pi laj sistèm solè a.

-

Sous:

- NASA

– Komisyon Revizyon Endepandan