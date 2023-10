Teleskòp radyo NASA retrete pou etidye tach solè yo pandan eklips solè anile

By

Yo pral itilize yon teleskòp radyo NASA retrete pandan eklips solè inilè k ap vini an 14 oktòb pou etidye efè lalin ki kouvri tach solèy yo. Pwojè sa a, ke yo rekonèt kòm Patwouy Solè, se yon pati nan pwogram syans sitwayen e li pral sèvi kòm yon esè pou yon eksperyans pi gwo pandan eklips solè total la 8 avril ane pwochèn. Teleskòp la, ki rele Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), te deja itilize pa NASA pou etidye espas pwofon. Kounye a, elèv yo ap opere li a distans pou plizyè etid syantifik, tankou kat solèy la nan longèdonn radyo yo.

Pandan eklips yo, GAVRT pral obsève kouwòn enteryè solèy la pou etidye rejyon aktif ak tach solèy la. Tach solèy yo se twoub nan chan mayetik solèy la ki ka wè tankou tach nwa sou sifas li. Teleskòp radyo a pral konsantre sou etidye rejyon aktif sa yo pandan lalin lan ap pase sou yo. Lè yo analize emisyon radyo yo nan diferan frekans, chèchè yo pral kapab mezire chan mayetik nan kouch solèy la anwo tach solèy yo.

Pandan ke GAVRT pa pral kapab pran imaj vizyèlman atiran, li pral bay done ki gen anpil valè sou konpòtman an nan tach solèy pandan eklips yo. Kòm lalin lan kouvri diferan pòsyon nan tach solèy la sou tan, pouvwa a kolekte pa antèn la ap diminye. Sa a pral pèmèt syantis yo analize tach solèy yo an detay rezolisyon segondè epi obsève nenpòt chanjman nan emisyon radyo ki soti nan rejyon aktif yo.

Siksè pwojè a depann de prezans tach solèy pandan eklips yo ak jeyometri entèraksyon yo ak lalin lan. Malgre ke eklips yo tèt yo pa pral total oswa anile, kondisyon espesifik yo pral detèmine si teleskòp radyo a ka rasanble done ki nesesè yo.

An jeneral, pwojè sa a demontre potansyèl ekipman NASA ki pran retrèt yo ap reutilize pou rechèch syantifik ak valè inisyativ syans sitwayen yo nan elaji konesans nou sou Cosmos.

