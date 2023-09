Parker Solar Probe Kaptire Femad Pwojè Eripsyon Solè Masif

By

Misyon Parker Solar Probe (PSP) te reyalize yon etap enpòtan lè li te kaptire premye fim nan yon eksplozyon solè. Yo te jwenn fim sa a pandan vwayaj sond la atravè yon eripsyon solè masiv nan dat 5 septanm 2022. Videyo a, syantifik yo te pataje nan laboratwa Johns Hopkins Applied Physics, prezante yon ejection mas coronal (CME) espesyalman pwisan.

CME yo se eripsyon masiv ki soti nan Corona Solèy la, oswa atmosfè ekstèn, ki kontribye nan move tan espas. Yo ka gen efè prejidis sou satelit, sistèm kominikasyon, sistèm navigasyon, e menm griy pouvwa sou Latè. Konprann entèraksyon ant CME yo ak lòt fenomèn selès yo enpòtan anpil pou predi ak diminye enpak evènman move tan espasyal yo.

Entèraksyon CME ak pousyè entèplanetè se yon sijè ki enterese syantifik pou de deseni ki sot pase yo. Dènye obsèvasyon Parker Solar Probe te fè limyè sou fenomèn sa a lè yo montre CME aji tankou yon "aspiratè," netwaye pousyè tè a nan chemen li. Dekouvèt sa a konfime yon teyori ki te pwopoze ven ane de sa men yo pa te obsève jiska kounye a.

Obsèvasyon an plas Parker Solar Probe te jwe yon wòl enpòtan nan dekouvèt sa a. Li difisil pou karakterize dinamik pousyè nan reveye CME yo nan yon distans, fè obsèvasyon an plas esansyèl. Obsèvasyon ankèt la ka bay tou apèsi sou lòt fenomèn koronèl ki fèt pi ba nan corona a, tankou nwasi koronèl ki te koze pa rejyon ki ba dansite ki souvan parèt apre eripsyon CME.

Yo te detekte entèraksyon ant CME a ak pousyè lè yo obsève yon rediksyon nan klète nan imaj yo pran pa kamera Parker Solar Probe a Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR). Pousyè entèplanetè gaye limyè ak ogmante klète nan vwazinaj li, sa ki pèmèt syantis yo idantifye rediksyon nan pousyè tè. Lè yo konpare done ki soti nan òbit miltip, chèchè yo te kapab izole varyasyon ki te koze pa rediksyon pousyè tè, filtre lòt chanjman nan korona solè an.

Pandan ke dekouvèt sa a enpòtan, toujou gen anpil bagay pou aprann sou fizik ki dèyè entèraksyon ant CME ak pousyè entèplanetè. Yo espekile ke rediksyon pousyè ka fèt sèlman ak CME ki pi pwisan yo, jan yo obsève nan evènman 5 septanm nan. Konprann enfliyans pousyè entèplanetè sou fòm ak vitès CME yo pral amelyore anpil kapasite nou pou predi move tan nan espas.

Plis rechèch nesesè pou fouye pi fon nan relasyon sa yo epi rasanble plis enfòmasyon sou konpòtman konplèks CME yo ak entèraksyon yo ak anviwònman espas.

