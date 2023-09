Parker Solar Probe NASA an kolekte done ki gen anpil valè sou ekspilsyon mas koronèl

By

Parker Solar Probe a, misyon inogirasyon NASA pou "manyen Solèy la," dènyèman te navige atravè yon ekspilsyon mas koronèl (CME), yon gwo eksplozyon solè nan patikil chaje. Rankont la te fèt nan dat 5 septanm 2022, byenke rezilta yo ak rechèch ki antoure li yo kounye a detaye nan yon nouvo papye nan The Astrophysical Journal.

Evènman an te make yon depa enpòtan nan etid tipik CME yo, jan yo anjeneral obsève sou Latè. Sepandan, Parker Solar Probe te kapab obsève CME an patikilye sa a tou pre, paske li te pozisyone sèlman 5.7 milyon mil de sifas Solèy la. Pwoksimite sa a te pèmèt syantis yo rasanble done anpil valè ak apèsi sou entèraksyon ki genyen ant CME ak pousyè entèplanetè.

CME yo se eripsyon masiv ki soti nan atmosfè ekstèn Solèy la ki ka gen gwo efè sou move tan nan espas, tankou dezòd nan satelit, sistèm kominikasyon, teknoloji navigasyon, ak griy elektrik sou Latè. Konprann kijan CME yo kominike avèk pousyè entèplanetè yo enpòtan anpil pou predi enpak yo sou planèt nou an.

Rankont nan mwa septanm pase a se te premye fwa Parker obsève yon CME, ak rezilta yo te remakab. Sond la te obsève CME ki te degaje yon chemen atravè pousyè entèplanetè, li te deplase l sou apeprè 6 milyon mil soti nan Solèy la. Sepandan, pousyè tè a te ranpli prèske imedyatman pa patikil pousyè entèplanetè k ap flote nan sistèm solè a.

Dekouvèt sa a konfime yon teyori ke entèraksyon ant CME yo ak pousyè tè fèt, sa ki ofri syantis yo yon konpreyansyon pi pwofon sou dinamik yo nan Corona Solèy la. Obsèvasyon yo te fè pa Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera te enstrimantal nan zouti sa a.

Pandan ke yo bezwen plis etid ak obsèvasyon pou byen konprann efè pousyè entèplanetè yo sou CME yo, dekouvèt bòn tè sa a ouvri nouvo avni pou eksplore konpleksite Solèy nou an ak enpak li sou move tan espasyèl yo.

Sous: Scientific American, NASA