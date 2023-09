Parker Solar Probe NASA an kaptire fim de gwo eksplozyon solè

By

Parker Solar Probe NASA a te reyalize yon etap enpòtan lè li te kaptire yon seri fim nan yon gwo eripsyon solè. Videyo a, ki te pibliye pa syantifik nan Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, montre yon ekspilsyon mas koronèl (CME) ki te fèt ane pase a trè pwisan. CME yo se evènman eksplozif pandan ki plasma super-cho mete deyò nan atmosfè Solèy la, ki gen ladann patikil chaje ki ka deranje kominikasyon radyo ak lakòz divès twoub sou Latè.

NASA dekri CME ke Parker Solar Probe a te rankontre kòm youn nan pi pwisan ki te janm anrejistre. Sondaj la non sèlman siviv rankont la, men tou li te jere pran tout evènman an sou kamera. Obsèvasyon ki soti nan laboratwa fizik aplike Johns Hopkins revele ke CME yo ka lage chan mayetik epi lanse dè milya de tòn plasma nan vitès ki varye ant 60 ak 1,900 mil pou chak segonn. Nan ka CME patikilye sa a, patikil yo te obsève akselere jiska 840 mil pou chak segonn, bay done ki gen anpil valè pou syantis yo etidye mekanis pwopilsyon dèyè eripsyon sa yo.

Parker Solar Probe te fèt espesyalman pou etidye Solèy la epi li kenbe distenksyon pou yo te veso espasyèl ki pi rapid nan listwa. Li ka apwoche nan yon distans 4 milyon mil de sifas Solèy la, andire tanperati ekstrèm, gras a yon plak pwotèj chalè koutim ak yon sistèm otonòm ki pwoteje sond la kont emisyon Solèy la. Pandan rankont la ak CME a, sond la te pase prèske de jou apre onn chòk la epi li te parèt eparye, bay chèchè yo apèsi san parèy.

Anplis de etid CME a, chèchè NASA yo te envestige tou enpak tanpèt solè a sou pousyè entèplanetè. Konprann entèraksyon sa yo enpòtan anpil pou amelyore previzyon metewolojik nan lavni an. Russ Howard, yon fizisyen nan APL, te deklare ke yo ap kòmanse konprann ki jan pousyè entèplanetè afekte fòm ak vitès CME yo.

Parker Solar Probe te deja revele lòt fenomèn solè enpòtan, tankou sous van solè. Obsèvasyon sa yo kontribye nan konpreyansyon nou sou Solèy la ak enpak li sou move tan nan espas. Siksè misyon Parker Solar Probe a ap mennen nou pi pre devwale mistè etwal nou yo ak avanse konesans nou sou linivè a.

Sous: Biznis Insider