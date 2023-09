Misyon OSIRIS-REx NASA an retounen sou Latè ak Echantiyon Asteroid Bennu

Misyon OSIRIS-REx NASA an gen pou l retounen sou Latè nan dat 24 septanm 2023, apre yon vwayaj sèt ane nan espas. Misyon an, ke yo rekonèt ofisyèlman kòm Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous, Sekirite-Regolith Explorer, te lanse an 2016 ak objektif pou etidye astewoyid Bennu, ki gen yon potansyèl dat enpak 24 septanm 2182.

Veso espasyèl OSIRIS-REx la te vole pase Latè an 2017 epi li te touche Bennu an 2020, li te byen kolekte materyèl wòch nan sit echantiyon yo rele Nightingale. Yo te estoke echantiyon an kolekte nan Sample Return Capsule pou vwayaj la retounen sou Latè. Nan dat 10 me 2021, veso espasyèl la di Bennu orevwa epi li te kòmanse vwayaj li tounen lakay li.

Bennu se yon ti astewoyid toupre Latè ki te dekouvri an 1999. Li klase kòm yon astewoyid B-tip, ki vle di li gen yon sifas nwa epi li se espektral ble. Astewoyid la konsidere kòm yon ansyen relik nan sistèm solè a epi yo kwè li te fè eksperyans ti chanjman jewolojik depi fòmasyon li. Li estime gen yon dansite ki ba, sijere ke li se yon koleksyon wòch ki lach.

Dapre ekspè yo, Bennu gen yon chans 1 sou 2,700 pou frape Latè nan dat 24 septanm 2182. Evènman katastik potansyèl sa a se youn nan rezon ki fè NASA te chwazi Bennu kòm sib pou misyon OSIRIS-REx la.

Veso espasyèl la pral rive sou Latè atravè yon antre gwo vitès nan atmosfè a, ki te swiv pa deplwaman parachit pou ralanti li. Yon fwa yo delivre echantiyon an, veso espasyèl la pral s'angajè nan yon nouvo misyon ki rele OSIRIS-APEX epi li pral dirije nan direksyon pou yon rankont ak astewoyid Apophis nan 2029.

