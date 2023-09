Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an pral delivre premye echantiyon astewoyid sou Latè

By

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an ap pase sou Latè wikenn sa a, li pote avèk li yon echantiyon yo te ranmase nan astewoyid Bennu. Misyon istorik sa a make premye fwa NASA eseye pote materyèl ki soti nan yon astewoyid. Te lanse an 2016, OSIRIS-REx te rive nan Bennu an 2018, kote li te itilize baton vakyòm li a pou kolekte pousyè ak ti wòch nan sifas astewoyid la.

Veso espasyèl la pwograme pou depoze echantiyon an sou 24 septanm 2023, alantou 7:30 pm IST. Kapsil ki gen echantiyon an pral lage soti nan yon altitid 100,000 kilomèt epi li pral ateri nan dezè Utah nan Etazini. Yo pral voye lòd lage a soti nan sant kontwòl Lockheed Martin nan Colorado.

Yon fwa yo konsidere echantiyon an an sekirite, yo pral mennen l nan yon laboratwa pwòp tanporè nan Johnson Space Flight Center NASA an nan Houston, kote li pral katalòg ak analize pou dezan, soti nan fen 2023 jiska 2025. Apeprè 75% echantiyon Bennu la pral dwe konsève pou rechèch nan lavni.

Apre analiz la, veso espasyèl OSIRIS-REx yo pral chanje non OSIRIS-APEX epi li pral vwayaje nan astewoyid Apophis ki toupre Latè a, pou l vin òbit alantou wòch espasyal la nan 2029.

Astewoyid Bennu se yon ti objè ki mezire 500 mèt an dyamèt epi ki vire orbit Solèy la chak sis ane. Yo kwè ke li se yon rès nan yon wòch espas ki pi gwo. Pandan ke gen yon ti chans li ta ka fè kolizyon ak Latè nan 2182, objektif misyon an se etidye konpozisyon Bennu a ak pi byen konprann eta a ak konpozisyon nan matyè nan sistèm solè bonè.

Misyon ekstraòdinè sa a mete aksan sou kapasite remakab NASA ak pouse limit eksplorasyon espas. Echantiyon an retounen soti nan Bennu pral bay apèsi anpil valè nan istwa sistèm solè nou an ak pave wout la pou pwochen jefò syantifik.

Sous:

- NASA