Kapsil Espas espere ateri ak echantiyon astewoyid nan dezè Utah

Yon kapsil espasyal ki pote yon echantiyon materyèl wòch yo kolekte nan yon astewoyid ap fè yon parachit ateri nan dezè Utah dimanch. Sa a make twazyèm echantiyon astewoyid ki te retounen sou Latè ak pi gwo echantiyon an ankò. Echantiyon yo te kolekte pa misyon OSIRIS-REx, yon kolaborasyon ant NASA ak syantis nan University of Arizona.

Veso espasyèl OSIRIS-REx te fèt pou kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu ki gen anpil kabòn. Ekipe ak kamera, veso espasyèl la te kaptire imaj enpòtan epi li devlope kat 3D nan astewoyid la. Li te mezire tou tanperati Bennu a, te trase konpozisyon mineral ak chimik li yo, epi li te itilize reyon X ak limyè enfrawouj pou wè li.

Bra robotik nan veso espasyèl la kolekte wòch ki lach ak pousyè tè nan sifas astewoyid la, sele yo andedan yon kapsil retounen echantiyon. Apre yo fin separe ak veso espasyèl la, kapsil la te kòmanse desandan li nan atmosfè Latè.

Misyon OSIRIS-REx la te kòmanse an 2016, lè veso espasyèl la te lanse soti nan Florid. Li te rive nan Bennu an 2018, li te pran kontak ak sifas astewoyid la pou apeprè senk segonn nan 2020 pou kolekte echantiyon yo. Nan mwa me 2021, veso espasyèl la te kòmanse vwayaj li tounen sou Latè.

Echantiyon an espere ateri nan seri tès ak fòmasyon Utah nan dezè West Utah nan Dimanch. Syantis yo pral prezan pou rekipere kapsil la lè yo ateri. Echantiyon an pa pral gen kontaminan tankou viris oswa bakteri, pou asire sekirite li yo. Prekosyon menm jan yo te pran ak echantiyon misyon anvan yo, tankou sa yo ki soti nan misyon linè Apollo 11 la.

Bennu, astewoyid sib pou misyon OSIRIS-REx la, se yon ti astewoyid ki gen anpil kabòn ki pase relativman pre Latè chak sizan. Syantis yo espere etidye konpozisyon li yo pou yo konprann pi byen risk ak karakteristik astewoyid toupre Latè. Yo vize tou pou dekouvwi plis enfòmasyon sou livrezon potansyèl de konpoze ki bay lavi ak posibilite pou yo ekstrè dlo pou gaz fize nan astewoyid.

Apre misyon an, yo pral chanje non veso espasyèl OSIRIS-REx la OSIRIS-APEX epi yo pral repwodwi pou etidye yon lòt astewoyid toupre Latè, Apophis, an 2029.

Pou gade an dirèk kouvèti kapsil OSIRIS-REx aterisaj la, ou ka swiv lyen NASA Live la.

Sous: Al Jazeera, NASA