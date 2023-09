Misyon OSIRIS-REx NASA an: Retounen ak premye echantiyon astewoyid ameriken

By

Syantis NASA yo ap prepare pou faz final misyon inogirasyon OSIRIS-REx la, ki gen pou l retounen sou Latè 24 septanm, pou pote premye echantiyon astewoyid ameriken an. Reyalizasyon moniman sa a make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas ak rechèch syantifik.

OSIRIS-REx, kout pou Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer, se premye misyon Etazini ki fèt pou kolekte yon echantiyon nan yon astewoyid. Li ap fè tounen materyèl ki soti nan sifas astewoyid Bennu, ke yo estime se anviwon 8.8 ons nan pwa. Veso espasyèl la te kolekte materyèl wòch sa a pandan yon misyon nan Bennu an 2020.

Dapre Wired, aterisaj antisipe nan kapsil echantiyon astewoyid la pwograme pou dimanch 24 septanm, a 8.25 pm IST (8.55 am MDT), nan yon dezè nan Utah, Etazini.

Sepandan, retounen echantiyon yo sou Latè poze yon defi enpòtan pou misyon an. Pandan ke veso espasyèl la li menm pa pral antre nan atmosfè planèt la, li pral lage yon pasèl ak anpil atansyon kalkile ki pral swiv yon trajectoire egzak pou fè yon aterisaj kontwole. Kapsil ki genyen echantiyon an dwe pwoteje kont chalè, vibrasyon, ak kontaminasyon nan planèt nou an.

Rapò a eksplike ke ang kòrèk la ak vitès yo enpòtan anpil pou yon "goute pasèl" siksè. Si kapsil la antre nan yon ang twò apik, li ka rebondi nan atmosfè a epi voye echantiyon yo nan espas, sa ki fè yon rekiperasyon enposib. Nan lòt men an, si ang lan twò ba, kapsil la riske boule nan atmosfè Latè.

Echantiyon yo pote nan misyon OSIRIS-REx yo gen anpil valè syantifik. Astewoyid tankou Bennu ka sèvi kòm "kapsil tan," bay apèsi sou istwa byen bonè nan sistèm solè nou an. Echantiyon astewoyid la pral pèmèt chèchè yo etidye fòmasyon planèt nou an ak sistèm solè, ansanm ak orijin konpoze òganik ki ta ka jwe yon wòl nan aparisyon lavi sou Latè.

Yon fwa tounen sou Latè, echantiyon presye a pral ak anpil atansyon dokimante epi konsève nan Johnson Space Center NASA nan Houston. Lè sa a, li pral distribye bay syantis atravè lemond pou plis analiz ak rechèch.

Reyalizasyon remakab sa a pa misyon OSIRIS-REx ouvè nouvo avni pou eksplorasyon ak konpreyansyon nan linivè nou an. Li reprezante yon etap enpòtan nan devwale mistè kòmansman sistèm solè nou an ak potansyèl pou lavi pi lwen pase Latè.

Sous:

– Branche