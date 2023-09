Echantiyon astewoyid yo kolekte pa Osiris-Rex Mission Land NASA nan Utah

By

Apre yon vwayaj remakab sèt ane atravè espas, yon kapsil espas ki pote premye echantiyon astewoyid NASA yo te ateri avèk siksè nan dezè Utah. Reyalizasyon enpòtan sa a te make konklizyon misyon Osiris-Rex la, ki te vize kolekte echantiyon debri ak pousyè nan astewoyid Bennu ki toupre Latè a.

Te veso espasyèl Osiris-Rex lage kapsil la apeprè 63,000 mil (100,000 km) lwen Latè. Nan direksyon pou planèt nou an ak yon vitès etonan anviwon 27,650 kilomèt alè (44,500km/h), li te touche sou seri tès ak fòmasyon Utah militè a jis anvan 11 am ET (4 pm BST) nan Dimanch.

Yon ti tan apre lage kapsil la, veso espasyèl la li menm, apeprè gwosè yon kamyon transpò, te ranvèse kou e li te kite Latè nan direksyon nouvo misyon li. Li espere eksplore yon lòt astewoyid ki rele Apophis, ak yon tan vwayaj estime nan sis ane pou veso espasyèl la rive nan destinasyon li.

Syantis ki patisipe nan misyon Osiris-Rex yo kwè echantiyon yo kolekte yo se rès blòk bilding yo nan kòmansman sistèm solè nou an. Lè yo etidye echantiyon sa yo, yo espere jwenn bonjan apèsi sou orijin Latè ak lavi li menm.

Misyon Osiris-Rex, ki vle di "orijin, entèpretasyon espèk, idantifikasyon resous, eksploratè sekirite-regolit," te lanse an 2016 ak yon bidjè $1 milya dola. Apre li te rive nan Bennu an 2018, veso espasyèl la te itilize yon vakyòm long baton pou rasanble pousyè ak ti wòch nan sifas astewoyid la an 2020. Pandan vwayaj li a, veso espasyèl la te vwayaje yon enpresyonan 4 milya mil (6.2 milya kilomèt).

Efò rekiperasyon Nasa a nan Utah enplike elikoptè ak yon chanm pwòp tanporè ki tabli nan ranje a. Apre rekipere echantiyon yo avèk siksè, yo pwograme pou yo voye yo nan yon nouvo laboratwa nan Nasa Johnson Space Center nan Houston nan Lendi.

Etap enpòtan sa a remakab nan eksplorasyon espas ouvè nouvo opòtinite pou konprann orijin sistèm solè nou an epi bay apèsi sou fòmasyon Latè ak lavi sou planèt nou an.

Sous:

– Associated Press