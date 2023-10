NASA pwolonje misyon New Horizons pou eksplore Kuiper Belt la

NASA te anonse ke li pral pwolonje misyon New Horizons li a pou kontinye eksplore pati deyò sistèm solè a. Desizyon sa a vini apre yon pwopozisyon anvan NASA pou chanje kou misyon an epi transfere li nan yon lòt divizyon.

Okòmansman pwograme pou fini operasyon yo nan fen 2024, misyon New Horizons la pral kontinye kounye a jiskaske veso espasyèl la soti nan Kuiper Belt, ki espere rive alantou 2028. Pandan peryòd pwolonje sa a, veso espasyèl la pral konsantre sou kolekte done elyofizik, ki enplike etidye Solèy la ak entèraksyon li yo ak anviwònman ki antoure li. Anplis de sa, New Horizons pral chèche yon objè nan Kuiper Belt pou fè yon survol fèmen.

Ekip misyon an selebre desizyon sa a, paske yo te defye pwopozisyon NASA pou transfere misyon an nan Divizyon Elyofizik la epi bay priyorite rechèch sou Solèy la. Alan Stern, envestigatè prensipal pou New Horizons, te eksprime rekonesans ak moun ki te sipòte kontinyasyon misyon an.

New Horizons, ki te lanse an 2006, te pran prèske 15 ane pou rive nan pozisyon li ye kounye a nan byen lwen sistèm solè a. Depi lè sa a, li te eksplore Kuiper Belt, yon rejyon plen ak objè glas ki kenbe endikasyon sou istwa a byen bonè nan sistèm solè an.

Nan mwa janvye 2022, yon panèl revizyon te revize yon pwopozisyon ekip syans misyon an pou pwolonje misyon an de twa zan. Malgre ke misyon an te finalman pwolonje pa de ane, desizyon an potansyèlman finanse li kòm yon misyon elyofizik kòmanse nan 2025 te atire kritik nan kominote syantifik la. Yo te diskite ke pozisyon inik New Horizons pèmèt li etidye tou de objè Kuiper Belt ak Solèy la.

Se Divizyon Syans Planèt NASA ki finanse prensipalman misyon pwolonje a epi Divizyon Elyofizik ak Syans Planèt yo pral jere ansanm.

Avèk ekstansyon sa a, New Horizons pral kontinye devwale mistè Kuiper Belt la epi bay enfòmasyon ki gen anpil valè sou istwa orijin sistèm solè nou an.

Sous:

- NASA