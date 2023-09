Astwonòt NASA Pran Pratike Kouri pou Lanse Pad pou Misyon Lalin

By

Kat astwonòt k ap prepare pou misyon Artemis II a, ki gen pwograme pou ale nan lalin lan ane pwochèn, fèk pran yon kous pratik nan pad lansman nan nouvo machin transpò ekipaj nan Kennedy Space Center. Astwonòt yo, ki gen ladan astwonòt NASA Reid Wiseman, Victor Glover, ak Christina Koch, ansanm ak astwonòt Kanadyen Jeremy Hansen, te mete kostim espas zoranj yo epi yo te monte nan machin transpò ekipaj yo soti nan bilding operasyon ak chèk Neil A. Armstrong pou rive nan pad lansman 39. -B.

Kouri sèch la te fèt pou demontre pwosedi nòmal jou lansman an pou preparasyon pou misyon an, ki ta ka lanse osi bonè ke novanm 2024. Misyon Artemis II a pral premye vòl ekipaj sou fize pwisan Space Launch System NASA, ak astwonòt monte nan Orion. kapsil espas. Misyon an planifye pou yon vwayaj 10 jou alantou lalin lan, men pa gen plan pou yon aterisaj linè.

Misyon Artemis III a, ki te planifye pou mennen moun tounen sou sifas linè pou premye fwa depi 1972, pral konte sou veso espasyèl SpaceX a kòm sistèm aterisaj imen an. Sepandan, veso espasyèl Starship la toujou sou devlopman e li espere pare nan mwa desanm 2025.

Misyon Artemis II a pral swiv siksè vòl tès san ekipaj Artemis I, ki te pouse limit veso espasyèl Orion pou asire sekirite pasaje imen yo. Kapsil Orion an ak modil sèvis Ewopeyen an pou Artemis II yo deja nan Kennedy Space Center, men yo p ap pare jiska avril. Booster etap debaz la ap tann transpò soti nan Michoud Assembly Facility NASA a, pandan y ap transpòte de fize solid yo nan tren soti nan Utah.

Teknisyen NASA yo te kòmanse konekte kat motè RS-25 yo, ki te konvèti nan Pwogram Navèt Espas la, nan baz etap debaz la. Etap debaz la espere rive nan Novanm nan, epi anpile Sistèm Lansman Espas la pral kòmanse nan mwa fevriye 2024 nan Building Vehicle Assembly Building Kennedy Space Center.

